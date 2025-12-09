Senat: O zi liberă plătită, lunar, pentru salariatele diagnosticate cu endometrioză

Publicat de Andreea Drilea, 9 decembrie 2025, 06:03

Senatul a adoptat, luni, proiectul care prevede ca salariatele diagnosticate cu endometrioză să beneficieze, lunar, de o zi liberă plătită.

Propunerea legislativă care completează în acest sens Legea nr.53/2003 – Codul Muncii a fost adoptată cu 77 voturi ‘pentru’, 34 ‘contra’ şi 4 abţineri.

‘Salariatele diagnosticate cu endometrioză pot beneficia lunar, la cerere, de o zi liberă plătită, în baza recomandării medicului specialist obstetrică-ginecologie. Ziua liberă plătită se consideră vechime în muncă şi se suportă de către angajator, care beneficiază de decontarea parţială cheltuielilor aferente din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului’, prevede actul normativ.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională. AGERPRES/FOTO AI