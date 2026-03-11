Şedinţă CSAT pe tema securităţii şi a pieţei energetice

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 martie 2026, 07:02

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte în această dimineaţă la Palatul Cotroceni – pe agendă urmând să figureze, printre altele, situaţia din Orientul Mijlociu, în contextul unei posibile dislocări temporare de capabilităţi militare în România.

În mediul online au apărut informaţii cu privire la posibila sosire la baza aeriană Mihail Kogălniceanu a unor avioane şi detaşamente militare americane.

Pe agenda discuţiilor va figura şi problema impactului crizei de pe piaţa petrolului asupra ţării noastre, care a provocat majorări la pompă.

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a prezentat guvernului mai multe scenarii, între care şi o micşorare a accizelor şi taxelor la carburanţi pe o perioadă limitată de timp, idee respinsă de preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a subliniat, ieri, la o reuniune prin videoconferinţă a grupului de state „Prietenii competitivităţii”, nevoia şi importanţa unor măsuri urgente pentru scăderea preţului energiei, astfel încât să fie redusă presiunea asupra industriei şi cetăţenilor, să fie relansată competitivitatea economiei europene şi stimulată industria, într-un context agravat recent de creşterea preţurilor la petrol şi gaze.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)