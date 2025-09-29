Se reiau dezbaterile asupra proiectului de lege privind plata pensiilor private

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 06:16

Dezbaterile asupra proiectului de lege privind plata pensiilor private vor fi reluate luni în comisiile de specialitate ale Senatului.

Documentul inițiat de guvern a suferit deja o modificare esențială: persoanele diagnosticate cu afecțiuni oncologice pot solicita retragerea integrală a sumelor acumulate în cadrul Pilonului II de pensii. Discuțiile s-au blocat însă la amendamentul care prevede că de aceeași facilitate să beneficieze și bolnavii cu afecțiuni cronice.

Amalia Bojescu explică: Senatorii din Comisia de buget au creat un amendament care prevede ca pacienții oncologici să poată retrage într-o singură tranșă fondurile acumulate la pensiile private. Aceasta ar urma să fie o excepție de la regula de 30% propusă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

A fost formulată și propunerea ca de acest drept să beneficieze și alte categorii de bolnavi cronici, de la afecțiuni cardiovasculare și pulmonare până la renale sau digestive, dar reprezentanții ASF s-au opus, argumentând că astfel excepția ar deveni regulă, deoarece numărul pensionarilor cu afecțiuni cronice este foarte mare, aproximativ 70%.

Amendamentul depus de parlamentari PNL și PSD este susținut și de opoziție.

În acest context, ASF și Ministerul Sănătății trebuie să vină luni cu puncte de vedere scrise la acest amendament.

Proiectul de lege mai prevede că plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop. Senatul este primă cameră sesizată.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro