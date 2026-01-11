Salvamont România: 123 de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 ianuarie 2026, 08:37

123 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, care au avut o ‘zi de foc’, fiind înregistrat în acest sens ‘un record nedorit’ pentru sezonul în curs de iarnă.

Potrivit unei informări transmise duminică de Salvamont România, 61 de persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor.

‘Zi de foc pentru salvamontiştii din întreaga ţară solicitaţi să intervină la un număr îngrijorător de mare de evenimente montane, record nedorit al acestui sezon de iarnă. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 121 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor’, menţionează sursa citată.

S-au primit şi 41 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

‘Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane şi vă invită să le fiţi alături în campania de reducere a numărului de accidente montane’, mai menţionează sursa citată. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)