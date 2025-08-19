Salariile şefilor şi numărul de posturi la ASF, ANRE şi ANCOM ar urma să fie reduse

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 august 2025, 07:31

Salariile şefilor şi numărul de posturi la Autoritatea de Supraveghere Financiară, cea de reglamentare în domeniul energiei şi la arbitrul de pe piaţa telecomunicaţiilor, pe scurt, ASF, ANRE şi ANCOM, ar urma să fie reduse.

Potrivit unui proiect al guvernului, conducerile celor trei instituţii trebuie să prezinte, în acest sens, până pe 30 septembrie, o nouă organigramă şi o nouă grilă de salarizare.

Proiectul, aflat în dezbatere publică, ar urma să intre în vigoare, până la sfârşitul anului. (Rador/ FOTO agerpres.ro)