Românii care acumulează datorii la stat, riscă să apară pe o listă online a restanţierilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 martie 2026, 10:59

Românii care acumulează datorii la stat riscă să apară în curând pe o listă online a restanţierilor.

Guvernul are pe masă un act normativ care stabileşte ca numele celor cu datorii mai mari de 3.000 de lei să apară pe site-ul primăriilor.

Înainte să publice numele datornicilor, autorităţile, prin direcţiile de taxe, vor trebui să îi notifice pe cei cu restanţe. Cine achită în termen de 15 zile nu va mai apărea pe listă.

Autorităţile mizează pe efectul de ruşine publică, deoarece puţini ar vrea să apară cu datoriile la vedere.

Măsura este aşteptată cu interes de Primăria Bistriţa, care are de recuperat de la o singură familie peste 760.000 de lei.

De la cei mai mari datornici la bugetul local, persoane fizice, Primăria Bistriţa are de încasat peste două milioane de lei.

Gabriel Lazani, primar: La persoane fizice văd că cea mai mare sumă e 763.000. Soţul cu soţia, împreună. Mai avem 384.000, 282.000, 237.000, 139.000, 132.000, 129.000. Deci, sunt sume importante. Se trimit somaţii, dar dacă nu plătesc, noi… E cam greu de executat. Acum o să avem prevedere legală expresă, prin care noi o să cedăm toate aceste creanţe către executori.

Mai întâi, autorităţile locale vor publica pe site-urile proprii lista datornicilor, persoane fizice şi juridice, însă multe dintre acestea din urmă sunt în faliment.

Gabriel Lazani, primar: Până la executarea sau închiderea procedurilor de faliment, tot ducem după noi aceste sume.

Companiile din Bistriţa cu cele mai mari restanţe datorează bugetului local între două şi patru milioane de lei fiecare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)