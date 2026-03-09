Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Românii care acumulează datorii la stat, riscă să apară pe o listă online a restanţierilor

Românii care acumulează datorii la stat, riscă să apară pe o listă online a restanţierilor

Românii care acumulează datorii la stat, riscă să apară pe o listă online a restanţierilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 martie 2026, 10:59

Românii care acumulează datorii la stat riscă să apară în curând pe o listă online a restanţierilor.

Guvernul are pe masă un act normativ care stabileşte ca numele celor cu datorii mai mari de 3.000 de lei să apară pe site-ul primăriilor.

Înainte să publice numele datornicilor, autorităţile, prin direcţiile de taxe, vor trebui să îi notifice pe cei cu restanţe. Cine achită în termen de 15 zile nu va mai apărea pe listă.

Autorităţile mizează pe efectul de ruşine publică, deoarece puţini ar vrea să apară cu datoriile la vedere.

Măsura este aşteptată cu interes de Primăria Bistriţa, care are de recuperat de la o singură familie peste 760.000 de lei.

De la cei mai mari datornici la bugetul local, persoane fizice, Primăria Bistriţa are de încasat peste două milioane de lei.

Gabriel Lazani, primar: La persoane fizice văd că cea mai mare sumă e 763.000. Soţul cu soţia, împreună. Mai avem 384.000, 282.000, 237.000, 139.000, 132.000, 129.000. Deci, sunt sume importante. Se trimit somaţii, dar dacă nu plătesc, noi… E cam greu de executat. Acum o să avem prevedere legală expresă, prin care noi o să cedăm toate aceste creanţe către executori.

Mai întâi, autorităţile locale vor publica pe site-urile proprii lista datornicilor, persoane fizice şi juridice, însă multe dintre acestea din urmă sunt în faliment.

Gabriel Lazani, primar: Până la executarea sau închiderea procedurilor de faliment, tot ducem după noi aceste sume.

Companiile din Bistriţa cu cele mai mari restanţe datorează bugetului local între două şi patru milioane de lei fiecare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Două zboruri de evacuare a cetăţenilor români pe ruta Muscat – Bucureşti au aterizat pe Aeroportul „Henri Coandă”
Naţional luni, 9 martie 2026, 07:04

Două zboruri de evacuare a cetăţenilor români pe ruta Muscat – Bucureşti au aterizat pe Aeroportul „Henri Coandă”

România, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul de Interne, a solicitat activarea mecanismului european rescEU, prima...

Două zboruri de evacuare a cetăţenilor români pe ruta Muscat – Bucureşti au aterizat pe Aeroportul „Henri Coandă”
Senat: Moţiune simplă împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene – dezbatere şi vot
Naţional luni, 9 martie 2026, 07:03

Senat: Moţiune simplă împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene – dezbatere şi vot

Moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, prin care este...

Senat: Moţiune simplă împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene – dezbatere şi vot
Redimensionare a schemelor de personal ale instituțiilor prefectului
Naţional duminică, 8 martie 2026, 08:44

Redimensionare a schemelor de personal ale instituțiilor prefectului

Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile privind redimensionarea schemelor de personal ale instituțiilor prefectului, conform ordonanței...

Redimensionare a schemelor de personal ale instituțiilor prefectului
Ministrul Energiei: Mai multe variante care să prevină o scumpire majoră a carburanţilor
Naţional duminică, 8 martie 2026, 08:41

Ministrul Energiei: Mai multe variante care să prevină o scumpire majoră a carburanţilor

Ministrul Energiei a declarat la Bistrița că este foarte important ca prețul carburanților să nu ajungă în România la două cifre, motiv...

Ministrul Energiei: Mai multe variante care să prevină o scumpire majoră a carburanţilor
Naţional sâmbătă, 7 martie 2026, 11:42

Ministerul Afacerilor Interne anunţă redimensionarea schemelor de personal la prefecturi

Ministerul Afacerilor Interne a anunţat, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal la toate prefecturile din...

Ministerul Afacerilor Interne anunţă redimensionarea schemelor de personal la prefecturi
Naţional sâmbătă, 7 martie 2026, 10:50

Beneficiarii existenţi ai tichetului de energie nu trebuie să depună o nouă cerere

Persoanele care beneficiază de tichetul de energie nu trebuie să depună o nouă cerere ca urmare a prelungirii acordării sprijinului pentru plata...

Beneficiarii existenţi ai tichetului de energie nu trebuie să depună o nouă cerere
Naţional sâmbătă, 7 martie 2026, 09:37

Consultare publică pentru OUG care va reglementa concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din învățământ

Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri, 6 martie, în consultare publică un proiect de ordonanță de urgență prin care se...

Consultare publică pentru OUG care va reglementa concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din învățământ
Naţional vineri, 6 martie 2026, 09:58

Proiectele din PNRR sunt analizate la Guvern de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului

Proiectele din PNRR sunt analizate, în această dimineaţă, la Guvern, de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului, pentru a putea...

Proiectele din PNRR sunt analizate la Guvern de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului