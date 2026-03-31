România va reduce acciza la motorină pentru a depăşi criza combustibililor

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 martie 2026, 10:47

Guvernul României nu a stabilit, deocamdată, cu cât va fi redusă acciza.

Guvernul român a decis să reducă acciza la motorină într-o primă etapă pentru a depăşi criza energetică declanşată de conflictul din Orientul Mijlociu, a anunţat prim-ministrul Ilie Bolojan.

‘Ne vom concentra în prima etapă pe motorină, pentru că aici au fost creşterile cele mai mari, iar 70% din consumul de combustibili din România îl reprezintă motorina, aceasta înregistrează cea mai mare creştere de preţ. Motorina reprezintă peste 70% din consumul de combustibil. Acţionând în etape pe această zonă va fi un impact asupra a două treimi dintre cei care folosesc maşinile în România’, a declarat el într-un interviu acordat postului de televiziune Digi24. Prim-ministrul a declarat că guvernul nu a stabilit, deocamdată, cu cât va fi redusă acciza, menţionând că Ministerul Finanţelor ‘lucrează în prezent la simulările care trebuie făcute’.

Bolojan a subliniat că reducerea accizelor la benzină nu este în prezent luată în calcul. De asemenea, premierul român a anunţat crearea unui ‘fond de solidaritate’, care va fi alimentat cu ‘o parte din profiturile excedentare’ ale participanţilor la piaţa petrolieră. Conform planului guvernului, fondurile din acest fond vor ajuta la ajustarea preţurilor la benzinării pentru consumatorii finali. Citând pe surse, postul de televiziune a mai relatat că, în cadrul şedinţei coaliţiei din seara zilei de 30 martie, s-a discutat problema introducerii unei taxe suplimentare pentru operatorii de benzinării, dar o astfel de decizie nu a fost, deocamdată, luată.

Profit.ro a relatat recent că preţul unui litru de motorină standard la două reţele de benzinării din România a depăşit pragul psihologic de 10 lei (2,27 USD).