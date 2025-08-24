România şi Republica Moldova introduc controlul coordonat la PTF Galaţi – Giurgiuleşti

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 august 2025, 09:47

La Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi – Giurgiuleşti, Republica Moldova, se va aplica, de la această oră, controlul coordonat, pe sensul de intrare în România, care va fi realizat atât de poliţia de frontieră, cât şi de autorităţile vamale.

Această procedură presupune un control separat al fiecărui stat.

La ieşirea din Republica Moldova, verificările sunt făcute de autorităţile acestei ţări, iar după trecerea graniţei, de autorităţile române.

Pentru traficul internaţional de autoturisme, microbuze şi autocare sunt destinate opt artere de control, iar pentru mijloacele de transport marfă sunt alocate alte patru benzi.

Măsura a fost luată pentru că este vorba despre o graniţă externă a UE şi se poate aplica principiul controalelor într-un singur punct, potrivit Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.(Rador/ FOTO politiadefrontiera.ro)