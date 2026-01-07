Ascultă Radio România Iași Live
România nu va trimite trupe în Ucraina, dar susţine garanţiile de securitate

Publicat de Andreea Drilea, 7 ianuarie 2026, 08:36

Liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat la Paris o declaraţie de intenţie privind desfăşurarea unei forţe multinaţionale ca garanţie de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistiţiu.

Un astfel de document va descuraja noi agresiuni asupra Ucrainei şi va oferi asigurări că ţara nu va fi forţată să se predea. Şi că orice acord de pace nu va fi încălcat în viitor, au susţinut şefii de stat şi de guvern ai Coaliţiei de Voinţă.

Prezent la summitul de la Paris, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că documentul militar definit de liderii europeni prevede concret şi cum vor fi exercitate garanţiile de securitate şi cine coordonează eforturile. Relatează Oana Bâlă.

Reporter: Membrii Coaliţiei de Voinţă au subliniat la Paris angajamentul faţă de o pace justă şi durabilă în Ucraina, precizând că sunt pregătiţi să se angajeze într-un sistem de garanţie care va fi activat odată cu intrarea în vigoare a unui armistiţiu. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulţumit fiecărui stat care îşi doreşte să facă parte dintr-o soluţie paşnică şi a spus că documentele adoptate demonstrează hotărârea de a lucra pentru o securitate reală. Şi preşedintele Nicuşor Dan a declarat că în cadrul reuniunii de la Paris la care a participat a fost definit un document militar care prevede cum vor fi exercitate garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Nicuşor Dan: Prevede care sunt responsabilităţile pe care fiecare din participanţii la această colecţie şi le asumă şi cine coordonează pe fiecare din elementele de garanţie. Foarte important, Statele Unite sunt parte din aceste garanţii de securitate, o dovadă că există un parteneriat transatlantic şi un mesaj de unitate şi de descurajare în faţa Rusiei. Şeful statului a explicat că documentul aprobat la reuniunea Coaliţiei de Voinţă va fi trecut prin Parlament pentru a nu rămâne o simplă declaraţie de intenţie. El a mai precizat că România nu va trimite trupe în Ucraina.

Realizator: Potrivit trimisului RRA la Paris, preşedintele Nicuşor Dan nu a putut reveni în ţară aseară, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile din capitala Franţei. Şeful statului s-a deplasat la Paris cu o aeronavă militară spartan şi ar urma să se întoarcă astăzi la Bucureşti.

