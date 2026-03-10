Ascultă Radio România Iași Live
Rezultate remarcabile ale studenţilor TUIASI la olimpiada de matematică pentru studenţi, SEEMOUS 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 12:45

În perioada 3–8 martie 2026, a avut loc cea de-a douăzecea ediție a olimpiadei internaționale de matematică pentru studenți “South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students – SEEMOUS 2026”.

Competiția s-a desfășurat în Paphos, Cipru, și a fost organizată sub patronajul Mathematical Society of South Eastern Europe – MASSEE și al Societății de Științe Matematice din Cipru. La olimpiadă au participat un număr de 104 de studenți de la 28 de universități din Albania, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, România, Serbia și Turkmenistan. Având în vedere contextul politic și evenimentele care au avut loc în zilele premergătoare competiției, ediția de anul acesta s-a desfășurat în format hibrid, o parte dintre studenții participanți fiind online.

Echipa Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași a reușit să obțină o medalie de argint prin studenta Raluca-Georgiana Enache, respectiv două medalii de bronz prin studenții Daniel-Nicolae Hanganu și Marcel-Rareș Matei, toți studenții fiind de la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Din echipa universității noastre au mai făcut parte studenții Matei-Denis Vesel, Alin-George Corduneanu şi Andrei-Șerban Ducan.

Ca de obicei, subiectele au avut un grad de dificultate foarte ridicat, dar în cele 5 ore de concurs studenții noștri au reușit să abordeze cu succes o parte din  probleme. De asemenea, în excursia organizată, studenții au avut ocazia să ia contact cu bogata istorie a insulei Cipru, vizitând situri arheologice și muzee.

Studenții s-au pregătit în cadrul Centrului de Pregătire de Performanță în Matematică sub îndrumarea profesorilor Marian Panțiruc, Radu Strugariu și Marcel Roman.

 

