Reuniune CSAT pe Strategia de Apărare și prevenirea traficului de droguri

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2025, 08:10

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte astăzi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, pe agendă aflându-se Strategia Naţională de Apărare a Ţării, precum şi prevenirea traficului şi consumului de droguri.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025 – 2030, Analiza Strategică a Apărării şi Raportul privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel naţional, în primele şapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri, risc la adresa siguranţei naţionale în România.

Totodată, este pusă în discuţie şi evaluarea privind riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa României prognozate pentru anul 2026, Raportul consolidat privind participarea României la Exerciţiul NATO de management al crizelor ‘CMX-25’.

În cadrul şedinţei CSAT vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale, arată Administraţia Prezidenţială.

Pe 21 noiembrie, preşedintele Nicuşor Dan anunţa că pe ordinea de zi a CSAT sunt câteva subiecte care au un specific strict militar.

‘Luni, la ora 12:00, va avea loc o şedinţă CSAT cu mai multe subiecte. Un subiect este Strategia Naţională de Apărare, un alt subiect e propunerea SAFE pe care România o face către Comisia Europeană. Sunt câteva subiecte care au un specific strict militar, pentru că suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare. O şedinţă CSAT normală’, a declarat şeful statului. (Agerpres/ FOTO gov.ro)