Republica Moldova îşi alege duminică viitorul parlament
Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025, 08:51 / actualizat: 26 septembrie 2025, 10:59
În România, cetăţenii moldoveni vor putea vota într-una dintre cele 23 de secţii de votare.
Au fost organizate cinci în Bucureşti, trei în Iaşi şi câte două la Braşov, Cluj-Napoca şi Timişoara.
Cetăţenii moldoveni au la dispoziţie câte o secţie şi în Bacău, Baia Mare, Constanţa, Craiova, Galaţi, Oradea, Sibiu, Suceava şi Târgu Mureş.
