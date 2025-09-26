Republica Moldova îşi alege duminică viitorul parlament

Republica Moldova îşi alege duminică viitorul parlament.

În România, cetăţenii moldoveni vor putea vota într-una dintre cele 23 de secţii de votare.

Au fost organizate cinci în Bucureşti, trei în Iaşi şi câte două la Braşov, Cluj-Napoca şi Timişoara.

Cetăţenii moldoveni au la dispoziţie câte o secţie şi în Bacău, Baia Mare, Constanţa, Craiova, Galaţi, Oradea, Sibiu, Suceava şi Târgu Mureş.

