Republica Moldova – 74 de persoane, reținute de procurori

74 de persoane au fost reținute luni în Republica Moldova, în urma unor percheziții de amploare care au avut loc înaintea alegerilor parlamentare de duminică.

Scrutinul este considerat crucial pentru parcursul european al țării.

Descinderile au vizat peste o sută de persoane instruite – inclusiv în Serbia – de servicii ale Federației Ruse, cu scopul organizării unor acte de dezordine în masă.

Din luna iulie 2025, Procuratura pentru Combaterea Crimelor Organizate investigează o cauză penală care vizează pregătirea dezordinilor în masă în Republica Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Totodată, în cursul urmăririi penale a fost identificată activitatea unui grup de persoane care, în mod sistematic, se deplasau în Serbia, unde erau instruiți cu scop de a pregăti destabilizări și dezordini în masă.

Aceștia erau remunerați cu aproximativ 400 de euro – a declarat procurorul Victor Furtună. Pe lângă persoanele instruite în Serbia, au existat și indivizi pregătiți direct pe teritoriul Republicii Moldova – a spus șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.

El a precizat că majoritatea participanților au fost instruiți de cetățeni din Federația Rusă.

Unele persoane au fost inițial atrase sub pretextul unui pelerinaj, dar ulterior au fost convinse să se implice în activități legate de organizarea dezordinilor.

Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteaţă, a declarat că grupul instruit în Serbia era coordonat de reprezentanți ai serviciilor speciale din Federația Rusă.

