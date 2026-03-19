Prima pagină » Știri » Prim plan » Record de participare la concursul dedicat Zilei Mondiale a Apei: 22 de echipaje din România și Republica Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 martie 2026, 16:17

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași și ApaVital SA Iași marchează Ziua Mondială a Apei într-un mod spectaculos: ediția a XII-a a concursului de cultură generală dedicat liceenilor a atras un număr record de participanți, transformând evenimentul într-o adevărată olimpiadă a cunoașterii pentru tinerii din România și Republica Moldova.

Vineri, 20 martie 2026, începând cu ora 12:00, Filiala „Ion Creangă” (Casa Sindicatelor, Bd. Socola nr. 34) va deveni epicentrul unei competiții intense, sub tema generoasă „Apa și civilizația umană”.

Suntem onorați să găzduim 22 de echipaje (66 de elevi), un record absolut pentru istoria acestui concurs. Diversitatea geografică este surprinzătoare:

12 echipaje din județul Iași, reprezentând licee și colegii din municipiul Iași, dar și din Pașcani și Hârlău (Colegiul Național Iași, Colegiul Național „C. Negruzzi” Iași, Colegiul „Richard Wurmbrand” Iași, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași, Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” Iași, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Liceul Teoretic ,,Miron Costin” Iași, Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul” Iași, Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Liceul Tehnologic Hârlău, Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani);

10 echipaje din Republica Moldova, care parcurg sute de kilometri din orașe precum Chișinău, Bălți, Ungheni, Hâncești, Căușeni, Cimișlia, Anenii Noi și chiar Tiraspol, pentru a-și demonstra cunoștințele la Iași (Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Chișinău, Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Chișinău, Colegiul Național de Соrеgrаfiе Chișinău, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” Hâncești, Liceul Teoretic „B. P. Hasdeu” Bălți, Liceul Teoretic „Ion Creangă” Ungheni, Liceul Teoretic ,,Ion Creangă” Căușeni, Liceul Teoretic „Ion Creangă” Cimișlia, Liceul Teoretic „Andrei Straistă” Anenii Noi, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Tiraspol).

Liceenii se vor înfrunta în două probe solicitante:

Maratonul cunoștințelor: un test-grilă cu 20 de întrebări interdisciplinare (geografie, istorie, știință, literatură).

Proba creativității: redactarea unui eseu la prima vedere, unde vor trebui să integreze armonios 10 cuvinte-cheie despre rolul apei în evoluția umanității.

Efortul tinerilor este susținut de partenerul tradițional ApaVital SA Iași, care oferă premii în bani în valoare totală de 5.400 lei. Premiile vor fi distribuite celor mai bune patru echipaje (Locul I – 1.800 lei, Locul II – 1.500 lei, Locul III – 1.200 lei, Locul IV – 900 lei).

Ziua Mondială a Apei, marcată anual pe 22 martie, este mai mult decât o dată în calendar; este un apel la responsabilitate, iar prin acest concurs, noua generație demonstrează că înțelege perfect importanța acestui recurs vital în echilibrul societății noastre.

(Comunicat Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași) 


            
            
                            

