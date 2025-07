Record de participare la cel mai mare festival românesc din America: peste 12.000 de persoane au simțit spiritul României la Washington

Publicat de Andreea Drilea, 15 iulie 2025, 10:59

Peste 12.000 de persoane au invadat încântătoarea promenadă The Wharf din Washington, D.C., timp de trei zile, în perioada 11-13 iulie 2025, pentru a participa la cel mai mare festival românesc din America: “Romanian Weekend at The Wharf”. Parte a săptămânii de evenimente dedicate celebrării Parteneriatului Strategic cu SUA, organizată de Ambasada României la Washington, festivalul aflat la a patra ediție a devenit cel mai mare proiect de diplomație culturală al României în spațiul nord-american, atât prin calitatea programului artistic cât și prin numărul mare de vizitatori.

“An de an festivalul nostru a devenit mai mare și mai atrăgător, tot mai mulți americani și româno-americani fiind atrași de diversitatea spectacolelor propuse și interacțiunea cu meșteșugarii români, având astfel parte de o experiență pe care nu o vor uita ușor. Sărbătorim în această perioadă Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite, parteneriat lansat la 11 iulie 1997, care arată inclusiv prietenia adâncă și de lungă durată dintre cele două țări”, a arătat ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru.

Organizat de Ambasada României în Statele Unite ale Americii și Institutul Cultural Român din New York, în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara, festivalul a adus în fața publicului american tradiții românești, cu accent în acest an pe Banat și Timișoara.

Pe parcursul a trei zile, vizitatorii au putut experimenta în mod direct un program complex de muzică și dansuri tradiționale susținut de Ansamblul „Timișul” din Timișoara, au interacționat cu meșteșugari care au făcut demonstrații de artizanat precum cusutul pe loc al opincilor, de către ultimul opincar din Banat, Ciprian Mert, sau pictura pe sticlă a meșterului iconar Alin Pater, ori activitățile de macramé ale artistei Daniela Epure. Prezentarea orașului Timișoara a fost organizată de Visit Timișoara, care a oferit publicului american o selecție reprezentativă din moștenirea arhitecturală, diversitatea culturală, spiritul cosmopolit și oportunitățile creative care definesc metropola.

Programul muzical a fost completat cu un mare succes de public: spectacolul „ROots”, o creație semnată David Ciente, în care muzica tradițională este regândită în cheie electronică, interpretată live de Maria Chivu și Grupul Jianca. Au mai urcat pe scenă Grupul „Bucovina” din Atlanta, Ansamblul de dansuri populare „Carpathia” din SUA și solista Andreea Rebăltescu.

Vizitatorii s-au bucurat și de o expoziție deosebită dedicată costumului popular bănățean, “Threads of Tradition”, în timp ce vitrinele de design contemporan reunite sub marca „Ce Fain!” au adus în fața publicului creații inspirate de estetica populară reinterpretată. La rândul lor, iubitorii de vin s-au bucurat de prezentări și degustări ale celor mai bune vinuri românești, iar doritorii de produse alimentare autentice au avut și ei posibilitatea de a alege dintr-o ofertă largă.

Un moment special a fost cel dedicat Zilei Universale a Iei, realizat în colaborare cu Romanians of DC – o celebrare a portului tradițional și a comunității româno-americane în cadrul căreia a fost citită Proclamația emisă în 2015 de primarul orașului Washington, Muriel Bowser, aceasta fiind prima recunoaștere a iei românești de către un oficial din altă țară. Cu această ocazie, pe scena festivalului au participat purtători și admiratori ai cămășilor de in din S.U.A., România și Republica Moldova.

“Romanian Weekend at The Wharf” este inițiat și organizat de Ambasada României în Statele Unite ale Americii și Institutul Cultural Român din New York, în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara, fiind finanțat cu sprijinul generos al unor sponsori din România: EMag, Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, Dedeman, Global Vision, Kaufland, Revolution Residence.

Ambasada României în Statele Unite ale Americii