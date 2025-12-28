Ascultă Radio România Iași Live
Recomandări pentru circulaţia rutieră în condiţii meteo nefavorabile

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 decembrie 2025, 19:03

În judeţul Vâlcea, circulaţia rutieră către staţiunea Vârful lui Roman, situată la 1.700 m în Munţii Căpăţânii, este restricţionată temporar din cauza viscolului.

Nu sunt autoturisme sau persoane blocate în zona respectivă. Poliţia informează că se circulă în condiţii bune, fără blocaje, doar câteva drumuri de acces către staţiuni montane înalte fiind restricţionate temporar pentru deszăpezire.

Câteva recomandări pentru siguranţa traficului sunt utile, mai ales în aceste zile de vacanţă.

Mare atenţie la condiţiile de drum în majoritatea regiunilor din ţară, fiind vreme instabilă.

Marius Stupar: Verificaţi starea tehnică a autovehiculului pe care urmează să îl conduceţi înainte de plecarea în cursă. Înainte de a porni la drum, informaţi-vă despre starea carosabilului şi condiţiile meteo. Vă rugăm să adaptaţi viteza la condiţiile de drum şi să evitaţi manevrele bruşte. Măriţi distanţa faţă de vehiculul din faţă, pentru a putea opri în siguranţă. De asemenea, atragem atenţia că vântul puternic poate disloca obiecte de pe marginea drumului, generând pericole neaşteptate. În aceste situaţii, conducătorii auto trebuie să-şi sporească atenţia şi să circule cu prudenţă. Reiterăm faptul că o conduită responsabilă şi preventivă este esenţială pentru evitarea evenimentelor neplăcute în trafic.

Şi pietonii trebuie să respecte normele rutiere.

Şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sălaj, chestorul Marius Stupar: Pietenilor le adresăm rugămintea de a manifesta atenţie sporită la traversare, mai ales în condiţii de vizibilitate redusă sau după lăsarea întunericului, şi de a evita circulaţia pe partea carosabilă. Respectaţi regulile de circulaţie, semnalizarea rutieră şi recomandările autorităţilor. Verificaţi constant prognozele meteo şi evitaţi deplasările în condiţii de ninsoare abundentă sau viscol.

Un alt îndemn pentru conducătorii auto este de a echipa maşinile cu anvelope de sezon, în stare bună.

Poliţia de Frontieră a informat că traversarea Dunării cu bacul pe ruta Oryahovo-Bechet a fost suspendată temporar din cauza condiţiilor meteorologice. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

