Radio România are un nou Consiliu de Administraţie

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2025, 06:09 / actualizat: 19 noiembrie 2025, 7:10

Plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului României a validat componența noului Consiliu de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), cu 249 voturi pentru şi 4 împotrivă.

Membrii Consiliului de Administraţie al SRR au fost avizaţi, luni seară, de către comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Consiliul de Administraţie are următoarea componenţă: Ruxandra Ileana Săraru, Radu Bogdan Herjeu și Alexandru Ioan Şerbănescu, din partea PSD; Maria Muntean, din partea AUR; Vlad Mircea Pufu, din partea PNL; Robert Cristian Schwartz și Alexandra Coliban, din partea USR; Bodoczi Annamária din partea UDMR; Ruxandra Georgeta Gheorghe din partea Grupului Minorităţilor Naţionale; Dragoş Gabriel Pătlăgeanu, din partea Preşedintelui României; Nadina Ioana Dogioiu, din partea Guvernului; Marius Dorian Tănase şi Nicoleta Viorica Balaci din partea salariaţilor SRR.

Membrii supleanţi sunt: Maria Lăcrămioara Nicolescu (AUR), Alexandra Bogdan (PNL), Cristian Gabriel Seidler (USR), Katalin Demeter (UDMR), Mirela Antoanela Petrescu (Grupul Minorităţilor Naţionale), Camelia Tatiana Ilie (Președintele României), Daniela Elena Sălbatecu (Guvern), Mihai Ioan Miclăuş şi Laurenţiu Marius Olteanu (Salariaţii SRR).

Membrii Consiliului de Administraţie al SRR l-au propus pe Robert Cristian Schwartz ca Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune. Acesta urmează a fi validat de Parlament.

În aceeași ședință a fost aleasă și conducerea Societății Române de Televiziune. Adriana Săftoiu este propusă ca președinte director general al televiziunii publice.

Rador/FOTO Alexandru Dolea