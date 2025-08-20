Radio România, alături de Festivalul Internațional George Enescu 2025

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 august 2025, 11:29

Din 1958, încă de la prima ediție, neîntrerupt până astăzi, Radio România este alături de Festivalul Enescu, în calitate de coproducător, aducând în casele românilor sunetul uriașilor – titanii artei interpretative mondiale, reuniți la București.

Ediția a 27-a a Festivalului Enescu, care se va desfășura între 24 august și 21 septembrie, este reflectată pe larg în programele Radio România Muzical și Radio România Cultural; știri și reportaje vor fi difuzate și de Radio România Actualități și în rețeaua studiourilor regionale Radio România.

Concerte în direct și înregistrate

La Radio România Muzical pot fi ascultate 63 dintre concertele care au loc la București, în cadrul Festivalului Enescu, la Ateneu, Sala Palatului și Sala Radio. 34 dintre acestea sunt transmise în direct, iar 29 dintre ele sunt înregistrate, urmând a fi difuzate de Radio România Muzical, începând cu data de 22 septembrie. Concertele sunt comentate de o echipă profesionistă de 11 jurnaliști Radio România Muzical, singurul post românesc dedicat muzicii clasice, cu performanțe recunoscute la nivel național și internațional. Transmisiunile directe sunt preluate și la Radio România Cultural. Calitatea tehnică a concertelor înregistrate și transmise în direct este susținută de o echipă de 15 regizori muzicali, ingineri de sunet și tehnicieni.

Lista completă a concertelor transmise în direct este disponibilă la https://www.romania-muzical.ro/articol/festivalul-internaional-george-enescu-la-radio-romania-muzical/3870171/3001/1

Programul complet al difuzării transmisiunilor directe și înregistrărilor din Festivalul Enescu poate fi consultat pe site-ul Radio România Muzical. Transmisiunile directe pot fi ascultate live și online, la www.romania-muzical.ro și www.radioromaniacultural.ro.

Fiecare difuzare a unui concert, live sau înregistrat, este însoțită și de programarea a cel puțin un interviu cu personalitățile muzicale protagoniste, cei mai mulți, vedete ale spațiului muzicii clasice internaționale. Toate interviurile sunt realizate de jurnaliști Radio România Muzical și sunt postate în forma scrisă pe site-ul Radio România Muzical.

Concerte oferite EBU

Grație implicării Radio România Muzical, 11 dintre concertele festivalului Enescu sunt cuprinse și în Stagiunea de vară a Uniunii Europene de Radio (EBU), care reunește înregistrări și transmisiuni directe ale celor mai importante festivaluri europene, precum BBC Proms, Richard Wagner de la Bayreuth sau festivalul de la Salzburg. În 2025, este prima dată după o lungă perioadă de timp când radiodifuziuni partenere EBU aleg să preia în direct concerte din festivalul George Enescu: concertul de deschidere este difuzat în direct, prin EBU, și de RAI și radioul public din Belgrad; concertul Ukrainian Freedom Orchestra din 26 august poate fi ascultat în direct și la radiodifuziunea publică din Lituania, concertul cameral susținut de Cvartetul Belcea pe 27 august va fi transmis live și de Deutschlandradio din Berlin, iar concertul Capelei de stat din Dresda susținut pe 10 septembrie la Sala Palatului, este preluat și de RAI.

Concertele în care evoluează Orchestra Philharmonia din Londra cu Alexandra Dariescu solistă, Orchestra Tonhalle din Zurich cu Alisa Weilerstein solistă, concertul lui Avi Avital – mandolină, concertul Orchestrei Naționale Daneze cu Alexandru Tomescu solist, concertul Orchestrei Radiodifuziunii din Frankfurt, cu Julian Rachlin solist, concertul Capelei de stat din Dresda, dirijor Daniele Gatti, concertul Academy of Saint Martin in the Fields, solist Jan Lisiecki au fost solicitate deja înregistrat de radiodifuziunile publice din SUA, Australia, Elveția, Norvegia, Spania, Franța, Spania, printre altele.

Concerte ale artiștilor Radio România

Artiștii Radio România vor fi prezenți, ca-n fiecare ediție, în concertele Festivalului George Enescu.

În 14 septembrie, Orchestra Națională Radio și Corul Academic Radio, pregătit de Ciprian Țuțu, evoluează sub bagheta dirijorului Giancarlo Guerrero. În program: opera Lady Macbeth din Mțensk de Dmitri Șostakovici, cu o galerie ilustră de soliști români și internaționali.

În 21 septembrie, Orchestra Națională Radio urcă pe scena Ateneului Român, pentru o seară în compania celebrei soprane Sonya Yoncheva și a dirijorului Francesco Ivan Ciampa.

În 25 august, Orchestra de Cameră Radio îl va avea la conducere pe violonistul David Grimal, într-un program la Ateneul Român ce-l are solist pe pianistul care a câștigat concursul Enescu în 2024, Roman Lopatynski.

Corul Academic Radio apare și în distribuția concertului susținut pe 31 august la Sala Radio de Sinfonia Varșovia, cu Martina Gardolinska dirijoare și binecunoscutul pianist Rafal Blechacz solist.

În cadrul noii serii Enescu în Club Control, Big Band-ul Radio, condus de Simona Strungaru, cu saxofonistul Stefano di Battista solist, va susține un eveniment miercuri, 10 septembrie, de la ora 22:00. Enescu în Club Control este un nou proiect al festivalului Enescu, cu deschidere către un public tânăr.

Concerte găzduite de Sala Radio

Între 30 august și 21 septembrie, sâmbăta și duminica de la ora 13:00, sunt programate 8 concerte la Sala Radio, în care vor evolua nume importante ale artei interpretative mondiale.

Tenorul Benjamin Bernheim, numit “noul Pavarotti” poate fi ascultat pe 30 august la Sala Radio, alături de Orchestra de la Comunitat Valenciana, dirijor James Gaffigan.

Alte nume importante care apar pe scena Sălii Radio în cadrul festivalului Enescu sunt pianistul Rafal Blechacz, violonistul Julian Rachlin, pianiștii Lucas și Arthur Jussen, dirijorul Tarmo Peltokoski, noua stea a artei dirijorale mondiale. Sinfonia Varșovia, Deutsche Kammerphilarmonie Bremen, Orchestra Simfonică Națională Daneză, dar și orchestrele filarmonicilor din Timișoara, Sibiu, Bacău sunt ansamblurile care pot fi ascultate la Sala Radio, dintre soliștii români amintindu-i pe violonistul Alexandru Tomescu și pianistul Andrei Gologan.

Editura Casa Radio

Ca și în edițiile trecute ale Festivalului, Editura Casa Radio va fi prezentă, prin standurile sale, la Sala Palatului, Ateneul Român și Sala Radio din București, unde își va prezenta produsele sale editoriale publicului meloman și va organiza sesiuni de autografe cu apreciații artiști prezenți în Festival, care semnează albume realizate la Casa Radio: dirijorul Cristian Măcelaru (Cristian Măcelaru, Orchestra Națională Radio – Ceaikovski, Dvořák), violoncelistul Andrei Ioniță (Andrei Ioniță – Bach Cello Suites), violoncelistul Valentin Răduțiu și pianistul Per Rundberg (Moștenitorii României Muzicale – II), violonistul Valentin Șerban împreună cu pianista Daria Tudor (Moștenitorii României Muzicale – III. Violin in Love).

Sesiunile de autografe se vor desfășura astfel:

violoncelistul Andrei Ioniță – Sala Palatului, 27 august;

violoncelistul Valentin Răduțiu și pianistul Per Rundberg – Sala Auditorium, 31 august;

dirijorul Cristian Măcelaru – Sala Palatului, 1 septembrie;

violonistul Valentin Șerban – Ateneul Român, 4 septembrie;

Totodată, Editura Casa Radio pregătește o serie de noi titluri muzicale ce vor apărea pe piață chiar în perioada de desfășurare a Festivalului, albume care se remarcă prin calitatea conținutului și a artiștilor prezentați, fie că este vorba despre concerte susţinute recent la Sala Radio, fie de înregistrări mai vechi, păstrate în Arhiva Radio România.

Moștenitorii României muzicale IV. Violoncelistul Cornelius Zirbo și pianistul Cadmiel Boțac. Serghei Rahmaninov, Franz Liszt– înregistrări speciale realizate în aprilie 2022 la Radio România, ca urmare a câștigării primei și celei de-a doua ediții a Concursului pentru bursa Moștenitorii României Muzicale, organizată de Radio România Muzical (2020 și 2021);

Paul Constantinescu – Portret componistic, un album ce vine să completeze, în colecția Radiolegende, galeria marilor personalități muzicale românești care au marcat destinul muzical al Radioului, aducând în prim-plan figura lui Paul Constantinescu, muzicianul de excepție care a reușit să îmbine în mod unic elementele muzicii tradiționale românești cu tehnicile de compoziție;

Povestea simfonică pentru copiiSerghei Prokofiev – Petrică și lupul– în interpretarea Orchestrei de Cameră Radio, sub bagheta dirijorului Carol Litvin şi narată de inegalabilul actor Octavian Cotescu – în format audiobook: roman grafic de Alexandru Ciubotariu și CD audio.

Detalii, la www.edituracasaradio.ro