Proiectul care prevede creşterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar a fost înregistrat la Consiliul Economic şi Social

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 ianuarie 2026, 09:56

Proiectul care prevede creşterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar, începând cu 1 iulie, a fost înregistrat la Consiliul Economic şi Social, unde va primi un aviz, pas obligatoriu înainte ca actul să fie adoptat de către guvern.

De această măsură vor beneficia peste 1,7 milioane de salariaţi, potrivit notei de fundamentare.

Ministerul Munci se aşteaptă ca majorarea propusă să aibă efecte pozitive la nivel social, prin stimularea ocupării, consolidarea puterii de cumpărare şi reducerea muncii la negru. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)