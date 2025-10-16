Proiectele din domeniul mediului care au pierdut finanţarea prin PNRR vor primi bani de la Administraţia Fondului de Mediu

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 16 octombrie 2025, 16:54

Guvernul a adoptat în şedinţa de astăzi un memorandum care permite ca proiectele din domeniul mediului eliminate din finanţarea prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă să fie susţinute din Fondul de Mediu.

Prin această măsură, executivul urmăreşte finalizarea unor investiţii esenţiale pentru comunităţile locale, precum extinderea reţelelor de apă şi canalizare sau dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor.

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a reamintit că decizia guvernului este aceea ca toate proiectele care au un grad de implementare mai mic de 30% nu vor mai fi finanţate din PNRR, pentru că nu vor fi încheiate până la mijlocul anului viitor. Pentru că în această situaţie se află o serie de proiecte importante pentru comunităţile locale, ministerul a găsit soluţia ca ele să primească bani de la Administraţia Fondului de Mediu. De exemplu, este vorba de proiecte privind apa şi canalizarea, a arătat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu: Toate proiectele aflate între 0 şi 30% care prevedeau apă-canal, centre de aport voluntar, fabrici pentru gestionarea deşeurilor de la grajd, toate aceste proiecte vor fi mutate pe AFM şi le vom salva. Vorbim de proiecte care pot salva comunităţi întregi, proiecte pentru care am muncit în ultimele două luni fix asta să facem, să le salvăm.

Diana Buzoianu a mai precizat că este vorba de peste 150 de comunităţi locale care nu au în acest moment apă şi canalizare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ arhiva)

