Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 25 februarie – 1 martie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 februarie 2026, 11:15

Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu pentru perioada 25 februarie – 1 martie 2026.

De asemenea, am inclus și programul pregătit pentru Cinema la Centrul Internațional de Artă Contemporană (Baia Turcească) din luna martie. Lunar, selectăm o temă pentru proiecțiile din acest spațiu, iar luna aceasta am decis să o dedicăm filmelor câștigătoare ale premiului Oscar pentru Cel mai bun film de-a lungul anilor.

Am pregătit o selecție de filme variată, pe care credem că publicul ieșean o va aprecia. Dacă considerați că programul nostru este de interes pentru cititorii sau ascultătorii voștri, ne-am bucura tare mult să preluați informația. Totodată, dacă printre titlurile din această perioadă se află filme pe care doriți să le vizionați, vă invităm cu drag să ne scrieți. Ne-ar face plăcere să vă avem alături de noi în sala de cinema!

Miercuri, 25 februarie 2026

18:00 – Cravata galbenă / The Yellow Tie (regia Serge Ioan Celebidachi)

20:30 – La răscruce de vânturi / Wuthering Heights (regia Emerald Fennell)

Vineri, 27 februarie 2026

18:00 – Scream 7 (regia Kevin Williamson) – PREMIERĂ

20:00 – Agentul secret / The Secret Agent (regia Kleber Mendonça Filho) – PREMIERĂ

Sâmbătă, 28 februarie 2026

13:00 – Cel mai tare din parcare / GOAT (regia Tyree Dillihay) – PREMIERĂ – Proiecție în cadrul proiectului Aici, Cinema Junior, 3D/Dublat

15:00 – Scream 7 (regia Kevin Williamson)

18:00 – Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined – Live in Mexico City (regia Mark Eshleman) – PREMIERĂ – Concert transmis

20:15 – Kîzîm (regia Radu Potcoavă) – PREMIERĂ

Duminică, 1 martie 2026

11:00 – Cel mai tare din parcare / GOAT (regia Tyree Dillihay) – 3D/Dublat

13:00 – Kîzîm (regia Radu Potcoavă)

15:00 – La Traviata (regia Richard Eyre) – Spectacol de operă transmis de la Royal Opera House – PREMIERĂ

19:00 – MMM – (regia Violeta Gorgos) – PREMIERĂ – Proiecție de gală în prezența echipei

Cinema la Centrul Internaţional De Artă Contemporană Iași

– program – martie 2026 –

GENERIC: The Oscar goes to…

duminică, 1 martie 2026, ora 18:00

Amadeus (regia Miloš Forman) – Premiul câștigat în 1985

sâmbătă, 7 martie 2026, ora 18:00

The Last Emperor (regia Bernardo Bertolucci) – Premiul câștigat în 1988

duminică, 8 martie 2026, ora 18:00

Driving Miss Daisy (regia Bruce Beresford) – Premiul câștigat în 1990

sâmbătă, 14 martie 2026, ora 18:00

Unforgiven (regia Clint Eastwood) – Premiul câștigat în 1993

duminică, 15 martie 2026, ora 18:00

Braveheart (regia Mel Gibson) – Premiul câștigat în 1996

sâmbătă, 21 martie 2026, ora 18:00

The English Patient (regia de Anthony Minghella) – Premiul câștigat în 1997

duminică, 22 martie 2026, ora 18:00

Gladiator (regia Ridley Scott) – Premiul câștigat în 2001

sâmbătă, 28 martie 2026, ora 18:00

Moonlight (regia Barry Jenkins) – Premiul câștigat în 2017

duminică, 29 martie 2026, ora 18:00

Parasite (regia Bong Joon-ho) – Premiul câștigat în 2020