Prima pagină » Știri » Prim plan » Procurorul Viorel Cerbu, propus la conducerea DNA, a primit aviz pozitiv de la Secţia pentru Procurori a CSM

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 19:06

Procurorul Viorel Cerbu, propus să preia conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a primit aviz pozitiv de la Secţia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu vot unanim, 6 la 0.

Viorel Cerbu are o experienţă de 30 de ani în magistratură, iar în timpul interviului de azi a afirmat că DNA nu trebuie să mai fie percepută ca o instituţie de forţă, ci ca un partener social. El consideră că principala problemă în justiţie este instabilitatea legislativă, iar camera preliminară nu este o instituţie funcţională şi ar trebui gândită o formulă mai bună.

Viorel Cerbu: Prin sesizarea Curţii Constituţionale intervenea la un moment dat suspendarea judecăţii, aşa încât am privit cu mare speranţă această instituţie procedurală care stabilea un termen strâns, de 60 de zile, în care să se facă un control pe legalitatea actului de sesizare şi pe legalitatea probelor. Ce a urmat ne-a demonstrat că nu este o instituţie funcţională. Avem dosare, şi noi la DNA, care sunt de patru ani în camera preliminară.

Ministrul justiţiei, Radu Marinescu, a explicat că l-a propus pe Viorel Cerbul la conducerea DNA, deoarece îmbină experienţa şi cunoştinţele din domeniul urmăririi penale cu cele de management judiciar şi conştientizează nevoia adaptării la continua evoluţie a infracţionalităţii. Secţia pentru Procurori a CSM nu a reuşit nici azi să dea un aviz în cazul lui Alex Florenţa, nominalizat ca adjunct al şefului DIICOT, şi al lui Marius Voineag, propus ca adjunct al procurorului general. La reluarea votului a fost din nou egalitate, trei favorabile şi trei împotrivă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

luni, 16 martie 2026, 19:01

luni, 16 martie 2026, 17:10

luni, 16 martie 2026, 16:53

luni, 16 martie 2026, 15:15

Moneda naţională s-a depreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0949 lei, în creştere...

Circa 20,5 milioane de lei este prejudiciul creat de sustragerile din rețelele companiei;   Peste 23 milioane de kWh este cantitatea de energie...

Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat va fi aprobat în această săptămână de Guvern şi trimis Parlamentului spre...

Proiectul de buget pe anul 2026 ajunge luni în comisiile parlamentare de specialitate pentru dezbatere şi avizare. Potrivit calendarului aprobat de...

