Procurorii au deschis o anchetă în legătură cu explozia din Cartierul Rahova

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2025, 17:21

Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc vineri dimineaţă într-un bloc din cartierul Rahova, soldată cu trei morţi.

Dosarul a fost deschis iniţial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, însă a fost preluat între timp de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

„În vederea aflării adevărului judiciar şi stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, identificării persoanelor responsabile în scopul stabilirii răspunderii penale a acestora, sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze, respectiv efectuarea cercetării la faţa locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice, precum şi orice alte mijloace apreciate a fi concludente şi utile. Activităţile sunt efectuate cu sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul IGPR – Direcţia de Investigaţii Criminale, Serviciului Omoruri şi Serviciului Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti„, anunţă Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Explozia a avut loc vineri dimineaţa într-un bloc cu opt etaje de pe Strada Vicina, iar în urma deflagraţiei etajele 5 şi 6 ale imobilului s-au prăbuşit.

Suflul exploziei a fost atât de puternic, încât a spart geamurile de la un liceu aflat în apropiere.

Primele echipaje de intervenţie au ajuns la locul evenimentului la ora 09:15, timpul de răspuns fiind de şapte minute, urmate, în dinamică, de alte forţe de intervenţie. Astfel, la locul exploziei au fost prezente 300 de cadre ale ISUBIF, 125 de jandarmi şi 72 de poliţişti.

În acest moment, sunt trei persoane decedate, iar alte 13 au fost rănite, fiind transportate la spital.

Salvatorii prezenţi la faţa locului au asigurat atât evacuarea locatarilor din imobilul afectat, cât şi din imobilele din vecinătate, inclusiv 700 de elevi şi 40 de cadre didactice din cadrul Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. (Rador/ FOTO IGSU)

