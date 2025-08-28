Preţul rovinietei pentru autoturisme va creşte de la 1 septembrie, pentru toate tipurile de valabilitate

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2025, 09:02

Preţul rovinietei pentru autoturisme va creşte de la 1 septembrie, pentru toate tipurile de valabilitate. Cresc şi amenzile aplicate pentru lipsa acestei taxe de drum.

Daniela Vasilescu are detalii: Noile tarife sunt cuprinse în modificările aduse unei legi incluse în primul pachet de măsuri fiscale al premierului Ilie Bolojan. Astfel, rovinieta de o zi va costa 3,5 euro de la 2,5 euro cât este în prezent pentru autoturisme. În acelaşi timp, tariful anual al acestei taxe de drum va creşte de la 28 de euro la 50 de euro, cu TVA inclus. Rovinietele cumpărate înainte de 1 septembrie rămân valabile pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise. Pentru restul categoriilor de vehicule – altele decât autovehiculele – tarifele pentru rovinietă rămân neschimbate deocamdată. Preţul rovinietei stabilit prin lege este în euro, însă şoferii plătesc taxa de drum în lei, la un preţ care se actualizează lună de lună, în funcţie de cursul de schimb euro – lei din data de întâi a fiecărei luni. Totodată va creşte şi amenda aplicată pentru lipsa rovinietei, de la 1 septembrie. Aceasta se va majora de la 250 – 500 de lei, cât este în prezent, la 500 – 1.000 de lei. Şoferii au în prezent mai multe opţiuni pentru achiziţionarea rovinietei: online, prin SMS sau la punctele de vânzare autorizate, amplasate în benzinării sau alte locaţii.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro