Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Preţul rovinietei pentru autoturisme va creşte de la 1 septembrie, pentru toate tipurile de valabilitate

Preţul rovinietei pentru autoturisme va creşte de la 1 septembrie, pentru toate tipurile de valabilitate

Preţul rovinietei pentru autoturisme va creşte de la 1 septembrie, pentru toate tipurile de valabilitate

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2025, 09:02

Preţul rovinietei pentru autoturisme va creşte de la 1 septembrie, pentru toate tipurile de valabilitate. Cresc şi amenzile aplicate pentru lipsa acestei taxe de drum.

Daniela Vasilescu are detalii: Noile tarife sunt cuprinse în modificările aduse unei legi incluse în primul pachet de măsuri fiscale al premierului Ilie Bolojan. Astfel, rovinieta de o zi va costa 3,5 euro de la 2,5 euro cât este în prezent pentru autoturisme. În acelaşi timp, tariful anual al acestei taxe de drum va creşte de la 28 de euro la 50 de euro, cu TVA inclus. Rovinietele cumpărate înainte de 1 septembrie rămân valabile pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise. Pentru restul categoriilor de vehicule – altele decât autovehiculele – tarifele pentru rovinietă rămân neschimbate deocamdată. Preţul rovinietei stabilit prin lege este în euro, însă şoferii plătesc taxa de drum în lei, la un preţ care se actualizează lună de lună, în funcţie de cursul de schimb euro – lei din data de întâi a fiecărei luni. Totodată va creşte şi amenda aplicată pentru lipsa rovinietei, de la 1 septembrie. Aceasta se va majora de la 250 – 500 de lei, cât este în prezent, la 500 – 1.000 de lei. Şoferii au în prezent mai multe opţiuni pentru achiziţionarea rovinietei: online, prin SMS sau la punctele de vânzare autorizate, amplasate în benzinării sau alte locaţii.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Ilie Bolojan spune că va anunţa la jumătatea lunii septembrie elemente din al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare
Naţional joi, 28 august 2025, 06:11

Ilie Bolojan spune că va anunţa la jumătatea lunii septembrie elemente din al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că la jumătatea lunii septembrie va prezenta elementele celui de-al treilea pachet de măsuri...

Ilie Bolojan spune că va anunţa la jumătatea lunii septembrie elemente din al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare
Bolojan: Acord pe Pachetul 2 care conţine 5 proiecte; agenda este ca la 1 octombrie aceste propuneri să intre în vigoare
Naţional miercuri, 27 august 2025, 22:37

Bolojan: Acord pe Pachetul 2 care conţine 5 proiecte; agenda este ca la 1 octombrie aceste propuneri să intre în vigoare

UPDATE ora 22:50 – Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că s-a ajuns la un acord în coaliţie privind susţinerea Pachetului 2 de...

Bolojan: Acord pe Pachetul 2 care conţine 5 proiecte; agenda este ca la 1 octombrie aceste propuneri să intre în vigoare
Cristina Chiriac, preşedinta CNAF, susţine că ar trebui să rămână neschimbat Codul fiscal
Naţional miercuri, 27 august 2025, 16:43

Cristina Chiriac, preşedinta CNAF, susţine că ar trebui să rămână neschimbat Codul fiscal

Codul Fiscal ar trebui să rămână neschimbat timp de cinci ani pentru a reduce deficitul bugetar fără a afecta sectoare esenţiale ale...

Cristina Chiriac, preşedinta CNAF, susţine că ar trebui să rămână neschimbat Codul fiscal
Stagiu militar voluntar de patru luni, pe agenda Parlamentului
Naţional miercuri, 27 august 2025, 16:42

Stagiu militar voluntar de patru luni, pe agenda Parlamentului

Proiectul de lege privind efectuarea stagiului militar voluntar, cu o durată de patru luni, destinat consolidării rezervei Armatei Române,...

Stagiu militar voluntar de patru luni, pe agenda Parlamentului
Naţional miercuri, 27 august 2025, 16:41

Sindicaliștii din multe domenii de activitate au protestat în fața mai multor prefecturi din țară

Nemulţumirile sunt legate de măsurile de austeritate anunţate de guvern în ultima perioadă. Este prima dată în ultimii ani când sindicalişti...

Sindicaliștii din multe domenii de activitate au protestat în fața mai multor prefecturi din țară
Naţional miercuri, 27 august 2025, 13:54

Ilie Bolojan: România va rămâne susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova şi al românilor de peste Prut

România va rămâne un susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova şi al românilor de peste Prut, a afirmat, miercuri,...

Ilie Bolojan: România va rămâne susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova şi al românilor de peste Prut
Naţional miercuri, 27 august 2025, 11:08

A început o nouă ediţie a programului „Cutia bebeluşului”, un proiect de sprijin pentru mame şi nou-născuţi

A început o nouă ediţie a programului „Cutia bebeluşului”, unul dintre ele mai ample proiecte de sprijin pentru mame şi...

A început o nouă ediţie a programului „Cutia bebeluşului”, un proiect de sprijin pentru mame şi nou-născuţi
Naţional miercuri, 27 august 2025, 06:28

Constructorii critică intenţia prin care doar unele proiecte avansate să mai primească finanţare prin PNRR

Constructorii critică intenţia Guvernului de a da o ordonanţă prin care doar unele proiecte avansate să mai primească finanţare prin PNRR. Ei...

Constructorii critică intenţia prin care doar unele proiecte avansate să mai primească finanţare prin PNRR