Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va veni în România într-o vizită oficială
Publicat de Gabriela Rotaru, 12 martie 2026, 10:39
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vine astăzi în România într-o vizită oficială, pe fundalul unui context de securitate regională tensionat.
Pe agenda discuţiilor cu preşedintele Nicuşor Dan figurează teme prioritare, precum extinderea cooperării economice, securitatea energetică şi industria de apărare.
Totodată, dialogul va viza parcursul european al Ucrainei şi situaţia de securitate de pe flancul estic.(Rador/ FOTO https://www.facebook.com/defenseromania)