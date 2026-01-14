Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de eliberare din funcţie a lui Daniel David

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat miercuri decretul prin care ia act de demisia lui Daniel David din funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Prin acelaşi decret se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

De asemenea, şeful statului a semnat decretul prin care îl desemnează pe premierul Ilie Bolojan în funcţia de ministru interimar al Educaţiei şi Cercetării. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)