Preşedintele francez i-a acordat fostului premier 48 de ore pentru a ajunge la un acord pentru formarea unui guvern

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 octombrie 2025, 06:44 / actualizat: 7 octombrie 2025, 7:45

Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a acordat fostului premier Sébastien Lecornu un termen de 48 de ore pentru a ajunge la un acord cu partidele politice în vederea formării unui nou guvern.

Decizia vine după demisia bruscă a lui Lecornu, la doar o zi după ce îşi confirmase componenţa cabinetului. El a ocupat funcţia mai puţin de o lună.

La scurt timp după demisie, Lecornu reia sarcina care i-a revenit încă de la începutul mandatului său – aceea de a discuta cu partidele politice în speranţa de a găsi suficienţi deputaţi în Parlament care să susţină un posibil nou guvern. Este, practic, o amânare a verdictului, ordonată de preşedintele Macron. Dar de ce ar reuşi Lecornu acum, în 48 de ore, ceea ce nu a reuşit în cele trei săptămâni şi jumătate care au precedat această nouă criză politică, rămâne neclar. Scopul principal este readucerea conservatorilor republicani în tabăra lui Macron. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)