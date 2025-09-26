Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă cetăţenii să meargă la vot, duminică

Foto: oplus_3145730

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 17:34

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un ultim mesaj alegătorilor înaintea încheierii, în această seară, a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare programate pentru duminică.

Ea a încurajat cetăţenii să meargă la vot, în contextul în care scrutinul este considerat decisiv pentru direcţia democratică şi viitorul european al ţării.

Victoria Cernea, de la Radio Chişinău:  Campania electorală din acest an s-a desfăşurat sub presiuni externe fără precedent. Miza alegerilor din Republica Moldova este şi mai mare decât cea de la alegerile prezidenţiale şi referendumul de anul trecut, când la fel au fost înregistrate multiple ingerinţe din partea Kremlinului – spun autorităţile şi analiştii politici. Duminică urmează să fie ales următorul parlament de la Chişinău, iar de viitoarea guvernare va depinde dacă Republica Moldova îşi păstrează sau nu cursul european. Republica Moldova este stat candidat şi îşi propune să adere la Uniunea Europeană până în 2030. Lupta se dă în principal între actualul partid de guvernământ, Partidul Acţiune şi Solidaritate – fondat de preşedinta pro-europeană Maia Sandu şi între câteva blocuri electorale formate din foşti şi actuali comunişti, socialişti şi exponenţi susţinuţi de către Moscova.

Adresele secţiilor de vot organizate pe teritoriul României pentru cetăţenii Republicii Moldova care doresc să voteze la alegerile parlamentare din ţara lor pot fi găsite pe site-ul Radio România Iași. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

