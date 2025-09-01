Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine în România

Foto: Ursula von der Leyen

Publicat de Andreea Drilea, 1 septembrie 2025, 07:25

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine astăzi în România, în cadrul turneului său prin mai multe ţări de la frontiera de est a Uniunii Europene, aflate în prima linie în faţa agresiunii Rusiei.

Ea va discuta cu preşedintele Nicuşor Dan despre apărarea europeană pe flancul estic, deficitul bugetar al României şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Are detalii Oana Bâlă: Vizita preşedintei Comisiei Europene în România este ultima etapă a unui turneu care a cuprins Letonia, Finlandia, Estonia, Polonia, Lituania şi Bulgaria. Ursula von der Leyen doreşte să evidenţieze astfel sprijinul pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia şi cu Belarus sau sunt situate aproape de frontul din Ucraina. La Constanţa, şefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan, iar discuţiile vor fi axate pe consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană şi NATO, dar şi pe aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride. Într-o declaraţie făcută ieri, şeful statului român a menţionat drept subiecte centrale ale agendei apărarea europeană pe flancul estic, chestiunea deficitului şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Rador