Premierul va discuta, la Bruxelles, despre creditele angajate de România și deficitul bugetar

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2025, 06:48

Premierul Ilie Bolojan se va afla luni la Bruxelles pentru a discuta cu mai mulți comisari europeni, printre care cel al economiei și cel pentru apărare, despre creditele angajate de România și despre deficitul bugetar.

Recent, șeful executivului spunea că România are un deficit de circa 30 de miliarde de euro, iar dobânzile pe care țara noastră trebuie să le plătească în acest an se ridică la 11 miliarde de euro.

În acest context dificil, guvernul a trebuit să ia rapid măsuri de reducere a cheltuielilor, mai ales că există riscul suspendării fondurilor europene, dacă până pe 15 octombrie nu se corectează deficitul bugetar, așa cum au solicitat oficialii europeni. România trebuie să aibă o disciplină fiscală, astfel încât banii să nu fie risipiți și să se creeze condiții pentru dezvoltarea și susținerea economiei – spunea Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: Trebuie să ne reglăm aspectele care țin de deficite și de măsurile pe care România le-a luat și le pregătește, în așa fel încât să fim o țară de încredere și să fim în situația de a nu se mai continua procedura de suspendare a fondurilor europene. Acest lucru este un element foarte important și, în baza discuțiilor pe echipa de la Ministerul de Finanțe a purtat-o cu echipa de finanțe a Comisiei Europene, ne pregătim să facem rectificarea de buget săptămâna următoare și trebuie să corectăm lucrurile, în așa fel încât să asigăm plățile, să continuăm investițiile.

Rador/FOTO agerpres.ro