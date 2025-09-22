Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Premierul va discuta, la Bruxelles, despre creditele angajate de România și deficitul bugetar

Premierul va discuta, la Bruxelles, despre creditele angajate de România și deficitul bugetar

Premierul va discuta, la Bruxelles, despre creditele angajate de România și deficitul bugetar

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2025, 06:48

Premierul Ilie Bolojan se va afla luni la Bruxelles pentru a discuta cu mai mulți comisari europeni, printre care cel al economiei și cel pentru apărare, despre creditele angajate de România și despre deficitul bugetar.

Recent, șeful executivului spunea că România are un deficit de circa 30 de miliarde de euro, iar dobânzile pe care țara noastră trebuie să le plătească în acest an se ridică la 11 miliarde de euro.

În acest context dificil, guvernul a trebuit să ia rapid măsuri de reducere a cheltuielilor, mai ales că există riscul suspendării fondurilor europene, dacă până pe 15 octombrie nu se corectează deficitul bugetar, așa cum au solicitat oficialii europeni. România trebuie să aibă o disciplină fiscală, astfel încât banii să nu fie risipiți și să se creeze condiții pentru dezvoltarea și susținerea economiei – spunea Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: Trebuie să ne reglăm aspectele care țin de deficite și de măsurile pe care România le-a luat și le pregătește, în așa fel încât să fim o țară de încredere și să fim în situația de a nu se mai continua procedura de suspendare a fondurilor europene. Acest lucru este un element foarte important și, în baza discuțiilor pe echipa de la Ministerul de Finanțe a purtat-o cu echipa de finanțe a Comisiei Europene, ne pregătim să facem rectificarea de buget săptămâna următoare și trebuie să corectăm lucrurile, în așa fel încât să asigăm plățile, să continuăm investițiile.

Rador/FOTO agerpres.ro

Etichete:
Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră
Naţional duminică, 21 septembrie 2025, 09:29

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră. Este vorba de extragerea imediată a exemplarelor...

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră
DNSC atrage atenţia asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe reţelele de socializare
Naţional duminică, 21 septembrie 2025, 09:25

DNSC atrage atenţia asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe reţelele de socializare

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe reţelele de socializare....

DNSC atrage atenţia asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe reţelele de socializare
România va produce drone cu finanţare în cadrul noului program european SAFE
Naţional duminică, 21 septembrie 2025, 07:20

România va produce drone cu finanţare în cadrul noului program european SAFE

România va produce drone cu finanţare în cadrul noului program european SAFE, prin care Uniunea asigură împrumuturi avantajoase pentru...

România va produce drone cu finanţare în cadrul noului program european SAFE
Primele coloane de tehnică militară ale trupelor din ţările membre NATO încep să intre în România
Naţional sâmbătă, 20 septembrie 2025, 10:02

Primele coloane de tehnică militară ale trupelor din ţările membre NATO încep să intre în România

De astăzi încep să intre în România, pe la Curtici, primele coloane de tehnică militară ale trupelor din ţările membre NATO care vor lua...

Primele coloane de tehnică militară ale trupelor din ţările membre NATO încep să intre în România
Naţional vineri, 19 septembrie 2025, 08:17

Coaliția de guvernare va decide dacă va menține plafonarea adaosului la alimentele de bază și după 1 octombrie

Coaliţia de guvernare va decide săptămâna viitoare dacă va fi menţinută plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază şi după 1...

Coaliția de guvernare va decide dacă va menține plafonarea adaosului la alimentele de bază și după 1 octombrie
Naţional vineri, 19 septembrie 2025, 06:41

Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală

Preotul Visarion Alexa din Bucureşti a fost condamnat definitiv la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală....

Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală
Naţional joi, 18 septembrie 2025, 12:20

România poartă negocieri intense la CE pentru a obţine amânarea termenului de închidere a minelor şi centralelor pe cărbune

România poartă, în aceste zile, negocieri intense la Comisia Europeană pentru a obţine amânarea termenului de închidere a minelor şi...

România poartă negocieri intense la CE pentru a obţine amânarea termenului de închidere a minelor şi centralelor pe cărbune
Naţional joi, 18 septembrie 2025, 07:09

Persoanele aflate sub control judiciar ar urma să fie monitorizate electronic

Camera Deputaților a adoptat fără amendamente Ordonanța de Urgență privind monitorizarea electronică a persoanelor aflate sub control...

Persoanele aflate sub control judiciar ar urma să fie monitorizate electronic