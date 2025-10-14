Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, se retrage din activitatea politică

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2025, 06:54 / actualizat: 14 octombrie 2025, 7:55

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat astăzi că se retrage din activitatea politică şi renunţă atât la funcţia de şef al guvernului, cât şi la mandatul de deputat. Recean, care a condus executivul de la Chişinău timp de doi ani, a subliniat că nu a avut un mandat politic, ci a fost chemat pentru a asigura securitatea şi ordinea constituţională.

Victoria Cernea, de la Radio Chişinău are mai multe informaţii:

Premierul Dorin Recean a declarat că nu intenţiona să rămână în politică pe termen lung. El a spus că a acceptat funcţia într-un moment critic pentru a contribui la asigurarea securităţii şi ordinii constituţionale şi i-a mulţumit Partidului Acţiune şi Solidaritate pentru încrederea oferită şi intenţia de a-l desemna pentru un nou mandat.

Dorin Recean: Acum doi ani şi jumătate am fost solicitat pentru o sarcină foarte clară, să duc un mandat de asigurare a securităţii şi ordinii constituţionale. Ca şi anterior, nu am intenţionat să fiu sau să rămân în politică, aşa că mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actualului guvern.

Dorin Recean a făcut anunţul la o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele PAS, Igor Grosu, care a dezvăluit că avea intenţia de a-i propune premierului în exerciţiu să-şi continue activitatea. El a precizat că numele candidatului la funcţie de prim-ministru va fi făcut public după validarea alegerilor şi consultărilor cu preşedintele Republicii Moldova.

Igor Grosu: Un lucru pe care vi-l pot spune este că Partidul Acţiune şi Solidaritate va merge la momentul oportun la consultările cu doamna preşedintă, unde va prezenta candidatul noului sau viitorului prim-ministru, pe care îl considerăm potrivit.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, preşedinta Maia Sandu i-a mulţumit lui Dorin Recean pentru implicarea în anii complicaţi prin care a trecut Republica Moldova şi l-a descris drept omul potrivit pentru a conduce guvernul în această etapă. Maia Sandu a subliniat contribuţia lui Dorin Recean la consolidarea instituţiilor statului, la protejarea democraţiei şi la avansarea parcursului european al Republicii Moldova.

Anunţul lui Dorin Recean privind retragerea din activitatea politică a fost comentat pe aceeaşi reţea de socializare şi de fost premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, care a condus un guvern reformator în anul 1999. Acesta spune că Republica Moldova a reuşit să reziste în ultimii ani multiplelor atacuri frontale din partea ruşilor, a oligarhilor fugari, a corupţilor interni şi a oportuniştilor comozi cu un fals iz european în mare parte datorită lui Dorin Recean. Actualul prim-ministru al Republicii Moldova a reuşit să mobilizeze instituţiile statului, să consolideze structurile de rezilienţă şi să conducă eficient efortul nostru în războiul hibrid, menţinând ţara fermă pe direcţia europeană, a scris Ion Sturza pe pagina sa de Facebook.

Rador/FOTO Radio Chișinău