Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Premierul Ilie Borojan nu crede că va putea creşte salariul minim în 2026

Premierul Ilie Borojan nu crede că va putea creşte salariul minim în 2026

Premierul Ilie Borojan nu crede că va putea creşte salariul minim în 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 octombrie 2025, 18:25

Premierul Ilie Borojan nu crede că va putea creşte salariul minim anul viitor.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat că şeful executivului analizează în prezent acest subiect şi că în principiu nu se ia în calcul o majorare a veniturilor pentru 2026. Ea a adăugat, la finalul şedinţei de astăzi a executivului, că decizia va ţine cont de contextul economic şi de poziţiile exprimate de partenerii sociali.

Ioana Dogioiu: În momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: în principiu – sublinez, în principiu – salariul minim nu va creşte, dar subiectul este în acest moment în analiza premierului. Decizia în privinţa salariului minim urmează să fie luată şi, în momentul în care premierul va lua o decizie, cu siguranţă ea va fi comunicată şi motivată.

Surse guvernamentale citate de reporterul Radio România Actualităţi, Andrei Şerban, au precizat că tema majorării salariului minim ar putea fi discutată la începutul săptămânii viitoare în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, care reuneşte sindicate, patronate şi reprezentanţi ai Guvernului. PSD şi sindicatele susţin creşterea acestuia de la 1 ianuarie 2026, în timp ce mediul de afaceri pledează pentru menţinerea acestuia la nivelul actual de 4.050 de lei.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
DNSC: Atacatorii online folosesc identitatea vizuală a unor autorităţi şi instituţii în tentative de fraudă pe internet
Naţional joi, 16 octombrie 2025, 14:00

DNSC: Atacatorii online folosesc identitatea vizuală a unor autorităţi şi instituţii în tentative de fraudă pe internet

Într-o lume tot mai digitalizată, escrocii au devenit şi mai ingenioşi, iar metodele pe care le folosesc pentru a obţine acces la date sensibile...

DNSC: Atacatorii online folosesc identitatea vizuală a unor autorităţi şi instituţii în tentative de fraudă pe internet
Instanţa Supremă decide dacă atacă la CCR legea privind plata pensiilor private
Naţional joi, 16 octombrie 2025, 13:55

Instanţa Supremă decide dacă atacă la CCR legea privind plata pensiilor private

Instanţa Supremă decide joi dacă atacă la Curtea Constituţională legea privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de Parlament după...

Instanţa Supremă decide dacă atacă la CCR legea privind plata pensiilor private
Guvernul a amânat actul normativ care trebuia să modifice ordonanţa de urgenţă legată de cheltuielile primăriilor
Naţional joi, 16 octombrie 2025, 13:50

Guvernul a amânat actul normativ care trebuia să modifice ordonanţa de urgenţă legată de cheltuielile primăriilor

Guvernul ar trebui să modifice în şedinţa de joi ordonanţa de urgenţă care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuieli excesive pentru...

Guvernul a amânat actul normativ care trebuia să modifice ordonanţa de urgenţă legată de cheltuielile primăriilor
Urmează să se deschidă circulaţia pe lotul doi din Autostrada A7 Mizil – Buzău
Naţional joi, 16 octombrie 2025, 12:01

Urmează să se deschidă circulaţia pe lotul doi din Autostrada A7 Mizil – Buzău

Vineri se deschide circulaţia pe lotul doi din Autostrada A7 Mizil – Buzău. Cei 30 de kilometri din Autostrada Moldovei sunt gata de aproape...

Urmează să se deschidă circulaţia pe lotul doi din Autostrada A7 Mizil – Buzău
Naţional joi, 16 octombrie 2025, 09:46

Românii resimt scumpirile din ultima perioadă

Creşterile de preţuri la utilităţi, alimente şi combustibil i-au afectat pe majoritatea românilor. Un sondaj realizat de eJobs arată că peste...

Românii resimt scumpirile din ultima perioadă
Naţional joi, 16 octombrie 2025, 06:49

Mai puţină toleranţă pentru şoferii care opresc sau parchează neregulamentar!

Şoferii din Bucureşti şi din ţară vor fi amendaţi mai uşor dacă opresc sau parchează neregulamentar. Ministerul de Interne propune...

Mai puţină toleranţă pentru şoferii care opresc sau parchează neregulamentar!
Naţional joi, 16 octombrie 2025, 06:42

APIA începe campania de plăţi în avans din subvenţiile pe hectar şi pe cap de animal aferente anului de cerere 2025

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura începe astăzi campania de plăţi în avans din subvenţiile pe hectar şi pe cap de animal...

APIA începe campania de plăţi în avans din subvenţiile pe hectar şi pe cap de animal aferente anului de cerere 2025
Naţional joi, 16 octombrie 2025, 06:39

Guvernul va acorda ajutoare de urgenţă persoanelor care au rămas fără loc de muncă în urma a reducerii activităţii la Salina Praid

Guvernul discută în şedinţa de astăzi un proiect de hotărâre prin care vrea să acorde ajutoare de urgenţă persoanelor care au rămas fără...

Guvernul va acorda ajutoare de urgenţă persoanelor care au rămas fără loc de muncă în urma a reducerii activităţii la Salina Praid