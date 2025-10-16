Premierul Ilie Borojan nu crede că va putea creşte salariul minim în 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 octombrie 2025, 18:25

Premierul Ilie Borojan nu crede că va putea creşte salariul minim anul viitor.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat că şeful executivului analizează în prezent acest subiect şi că în principiu nu se ia în calcul o majorare a veniturilor pentru 2026. Ea a adăugat, la finalul şedinţei de astăzi a executivului, că decizia va ţine cont de contextul economic şi de poziţiile exprimate de partenerii sociali.

Ioana Dogioiu: În momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: în principiu – sublinez, în principiu – salariul minim nu va creşte, dar subiectul este în acest moment în analiza premierului. Decizia în privinţa salariului minim urmează să fie luată şi, în momentul în care premierul va lua o decizie, cu siguranţă ea va fi comunicată şi motivată.

Surse guvernamentale citate de reporterul Radio România Actualităţi, Andrei Şerban, au precizat că tema majorării salariului minim ar putea fi discutată la începutul săptămânii viitoare în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, care reuneşte sindicate, patronate şi reprezentanţi ai Guvernului. PSD şi sindicatele susţin creşterea acestuia de la 1 ianuarie 2026, în timp ce mediul de afaceri pledează pentru menţinerea acestuia la nivelul actual de 4.050 de lei.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)