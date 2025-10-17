Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2025, 18:59

Premierul Ilie Bolojan estimează că până la finalul acestei luni se va ajunge la acord privind reforma din administraţie.

Într-un amplu interviu la Radio România Actualităţi, premierul a subliniat că reducerile de costuri în sectorul public sunt necesare, întrucât deficitul estimat pentru finalul acestui an însumează aproape 150 de milioane de lei. România cheltuie în fiecare an cu un sfert mai mulţi bani decât încasează la buget, iar dobânzile la împrumuturi cresc an de an.

Reducerea cheltuielilor în administraţia locală şi centrală este o necesitate, iar încasarea unor bani suplimentari de la cetăţeni sub formă de taxe şi impozite pentru un personal care nu-şi justifică existenţa nu rezolvă problemele reale cu care se confruntă acest sistem – a explicat premierul Ilie Bolojan. El a admis că există, totuşi, situaţii administrative diferite şi ca atare cheltuielile nu trebuie reduse la toată lumea la fel, însă nu se pot face pseudo reforme pentru că – spunea şefulul executivului – acestea se vor întoarce împotriva noastră.

Ilie Bolojan: Şi în loc să ducem aceşti bani în investiţii, într-o şcoală mai bună, îi risipim pe un personal care nu îşi justifică existenţa. Şi fără, deci, aceste reduceri, n-am făcut nimic; vom ajunge mai devreme sau mai târziu de unde am plecat. Şi, practic, din această fundătură bugetară, din această criză bugetară în care am ajuns, nu pot să ieşi decât prin aceste măsuri corective care nu sunt comode de luat nici pentru mine, nici pentru partidele care susţin acest guvern.
Reporter: Economiile nu înseamnă doar reducerea personalului din administraţie, ci şi a mijloacelor utilizate – a mai spus premierul, care a apreciat că s-ar putea face economii de aproape două miliarde de lei. El a precizat că guvernul îşi va angaja răspunderea pe pachetul privind administraţia locală, acesta fiind deja pregătit, un pachet care va permite un transfer de autoritate în teritoriu.
Ilie Bolojan: Întăreşte autoritatea primarilor de a-şi face datoria, în aşa fel încât primăriile să devină factor de dezvoltare, şi nu să stea în permanenţă cu mâna întinsă către guvern. Se creează această autoritate de a-şi încasa impozitele, de a genera politici de dezvoltare, de a le transfera active pe care astăzi statul român le are şi nu le foloseşte către autorităţile locale. (Rador/ FOTO gov.ro)

