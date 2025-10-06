Premierul francez a demisionat după anunţarea componenţei noului guvern

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2025, 10:26 / actualizat: 6 octombrie 2025, 11:27

Premierul Franţei şi-a dat demisia la doar o zi după anunţarea componenţei noului guvern.

Sébastien Lecornu s-a confruntat în ultimele zile cu critici tot mai dure şi cu ameninţarea unei moţiuni de cenzură în Adunarea Naţională.

El fusese numit în funcţie de preşedintele Emmanuel Macron în urmă cu trei săptămâni. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Drone/Zborurile, reluate pe aeroportul din Munchen după suspendarea traficului aerian pentru a doua noapte consecutiv
Internaţional sâmbătă, 4 octombrie 2025, 11:58

Operaţiunile pe aeroportul din Munchen (sudul Germaniei) au fost reluate sâmbătă dimineaţă, după ce traficul aerian fusese suspendat pentru a...

Studiu EBU: Radioul rămâne cel mai de încredere mijloc de informare în Europa
Internaţional sâmbătă, 4 octombrie 2025, 09:46

Radioul a rămas, în 2024, cel mai de încredere mijloc de informare în Europa, arată cel mai recent studiu realizat de Uniunea Europeană de...

Zidul antidrone „ar putea fi operațional în câteva luni”
Internaţional vineri, 3 octombrie 2025, 05:56

Rusia duce un război hibrid cu Europa, iar din acesta nu lipsesc dronele care încalcă frecvent spațiul suveran al statelor membre. La summit-ul...

Parlamentul European va avea o dezbatere cu privire la încălcările repetate ale spaţiului aerian al României şi european de către dronele ruseşti
Internaţional joi, 2 octombrie 2025, 11:38

Agenda sesiunii plenare a Parlamentului European de săptămâna viitoare va include o dezbatere urmată de o rezoluţie cu privire la încălcările...

Internaţional joi, 2 octombrie 2025, 10:41

Sindicatele franceze ies astăzi din nou în stradă pentru a menţine presiunea asupra guvernului să nu impună măsuri de austeritate împotriva...

Internaţional joi, 2 octombrie 2025, 10:37

Preşedintele Nicuşor Dan participă la Copenhaga, în Danemarca, la cea de-a 7-a reuniune a Comunităţii Politice Europene. Cei 47 de lideri de...

Internaţional joi, 2 octombrie 2025, 08:52

Comitetul Internațional al Crucii Roșii a anunțat că și-a suspendat activitatea în orașul Gaza, din cauza intensificării operațiunilor...

Internaţional luni, 29 septembrie 2025, 08:25

UPDATE ora 8:25 – Pro-europenii de la Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) au obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare...

