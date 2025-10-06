Premierul francez a demisionat după anunţarea componenţei noului guvern

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2025, 10:26 / actualizat: 6 octombrie 2025, 11:27

Premierul Franţei şi-a dat demisia la doar o zi după anunţarea componenţei noului guvern.

Sébastien Lecornu s-a confruntat în ultimele zile cu critici tot mai dure şi cu ameninţarea unei moţiuni de cenzură în Adunarea Naţională.

El fusese numit în funcţie de preşedintele Emmanuel Macron în urmă cu trei săptămâni. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)