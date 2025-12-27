Ascultă Radio România Iași Live
Prefectura Suceava anunţă măsuri preventive pentru menţinerea siguranţei în trafic, pe fondul prognozei meteo

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 decembrie 2025, 07:05

Prefectura Suceava a anunţat măsuri preventive pentru menţinerea siguranţei în trafic, pe fondul prognoziei meteo, care anunţă până la începutul săptămânii viitoare ninsori şi viscol, depuneri de zăpadă, formarea poleiului şi reducerea vizibilităţii.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean va activa total sau parţial cele cinci puncte de control rutier amplasate pe principalele axe de circulaţie, respectiv DN 2 Drăguşeni, DN 17 Poiana Stampei, la limita cu judeţul Bistriţa-Năsăud, DN 2 Siret, zona Punctului de trecere a frontierei, DN 2 Ipoteşti şi varianta de ocolire a Sucevei în comuna Şcheia.

Poliţiştii vor pune accent pe verificarea stării tehnice a vehiculelor, a echipării corespunzătoare pentru circulaţia în condiţii de iarnă şi prevenirea situaţiilor care pot conduce la blocaje rutiere, în special în cazul vehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone.(Rador/FOTO radioiasi.ro)

