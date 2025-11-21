Ascultă Radio România Iași Live
Praf saharian deasupra României, în următoarele zile

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2025, 07:41

Circulaţia aerului în următoarele zile se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către partea sud-estică şi central-sud-estică a Europei şi implicit deasupra României, a anunţat joi Administraţia Naţională de Meteorologie.

Astfel, în perioada 21 – 23 noiembrie, depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest şi nord, apoi îndeosebi în regiunile estice, în intervalele în care va ploua. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

 

