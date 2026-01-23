Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 ianuarie 2026, 19:10

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă.

Este o propunere a Ministerului Agriculturii pentru o schemă de ajutor financiar în valoare de aproape 60 de milioane de lei, finanţat prin Fondul European de Garantare Agricolă. Vor putea accesa acest ajutor producătorii agricoli persoane fizice, întreprinderi individuale şi familiale, precum şi persoane juridice, inclusiv societăţi agricole, universităţi şi unităţi de cercetare.

Are detalii reporterul Alexander Avram: Sprijinul financiar de urgenţă pe care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îl pregăteşte pentru pomicultorii afectaţi de episoadele de îngheţ din lunile aprilie, mai ale anului 2025, este în valoare de 2.000 de euro pe hectar, iar nivelul acestuia se stabileşte în funcţie de gradul de afectare al suprafeţelor calamitate. În aceste condiţii, pentru plantaţiile pomicole afectate în măsură de 90% sau 100% ajutorul se acordă la valoarea maximă, iar pentru pagubele cuprinse între 30% şi 90%, valoarea ajutorului se calculează proporţional cu procentul de afectare. Speciile pomicole pentru care se acordă grantul sunt: măr, păr, prun, cais şi zarzăr, piersic, cireş şi vişin, nectarin, nuc şi alun, şi migdal. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, iar plăţile sumelor reprezentând grantul se vor efectua până la data de 30 aprilie 2026. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)