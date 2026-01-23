Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 ianuarie 2026, 19:10

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă.

Este o propunere a Ministerului Agriculturii pentru o schemă de ajutor financiar în valoare de aproape 60 de milioane de lei, finanţat prin Fondul European de Garantare Agricolă. Vor putea accesa acest ajutor producătorii agricoli persoane fizice, întreprinderi individuale şi familiale, precum şi persoane juridice, inclusiv societăţi agricole, universităţi şi unităţi de cercetare.

Are detalii reporterul Alexander Avram:  Sprijinul financiar de urgenţă pe care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îl pregăteşte pentru pomicultorii afectaţi de episoadele de îngheţ din lunile aprilie, mai ale anului 2025, este în valoare de 2.000 de euro pe hectar, iar nivelul acestuia se stabileşte în funcţie de gradul de afectare al suprafeţelor calamitate. În aceste condiţii, pentru plantaţiile pomicole afectate în măsură de 90% sau 100% ajutorul se acordă la valoarea maximă, iar pentru pagubele cuprinse între 30% şi 90%, valoarea ajutorului se calculează proporţional cu procentul de afectare. Speciile pomicole pentru care se acordă grantul sunt: măr, păr, prun, cais şi zarzăr, piersic, cireş şi vişin, nectarin, nuc şi alun, şi migdal. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, iar plăţile sumelor reprezentând grantul se vor efectua până la data de 30 aprilie 2026. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO) Premierul Ilie Bolojan afirmă că în acest an nu vor mai fi creșteri de taxe și impozite
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 16:40

(AUDIO) Premierul Ilie Bolojan afirmă că în acest an nu vor mai fi creșteri de taxe și impozite

Premierul Ilie Bolojan afirmă că în acest an nu vor mai fi creșteri de taxe și impozite. El a  explicat la Radio România Actualități că...

(AUDIO) Premierul Ilie Bolojan afirmă că în acest an nu vor mai fi creșteri de taxe și impozite
Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 16:30

Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research

Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro –...

Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research
(AUDIO) Ilie Bolojan: Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi creşterea veniturile autorităţilor locale
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 16:18

(AUDIO) Ilie Bolojan: Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi creşterea veniturile autorităţilor locale

Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi...

(AUDIO) Ilie Bolojan: Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi creşterea veniturile autorităţilor locale
Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 15:00

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă. Totuşi, cerul...

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 11:58

Pompierii le recomandă oamenilor să nu meargă pe apele îngheţate

Pompierii atrag atenţia că zilele cu temperaturile pozitive duc la topirea gheţii de pe râuri, lacuri şi bălţi şi le recomandă oamenilor să...

Pompierii le recomandă oamenilor să nu meargă pe apele îngheţate
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 11:56

AFM, finanţare de aproape 25 milioane de lei pentru protejarea comunităţilor şi a faunei sălbatice

Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat că a aprobat vineri o finanţare de aproape 25 de milioane de lei, în cadrul Programului privind...

AFM, finanţare de aproape 25 milioane de lei pentru protejarea comunităţilor şi a faunei sălbatice
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 06:28

România are nevoie de “instituții mai eficiente, transparente și corecte”

România are nevoie de instituții mai eficiente, transparente și corecte, care să gestioneze responsabil resursele publice, susține...

România are nevoie de “instituții mai eficiente, transparente și corecte”
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 06:12

APIA vrea modificarea formulei de calcul a noului impozit auto

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile vrea modificarea formulei de calcul a a noului impozit auto. Reprezentanții...

APIA vrea modificarea formulei de calcul a noului impozit auto