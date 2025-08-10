Policlinicile de stat vor putea avea program prelungit, pentru a se reduce numărul pacienţilor care se prezintă la unităţile de urgenţă

Publicat de Andreea Drilea, 10 august 2025, 08:52

Policlinicile de stat vor putea avea program prelungit până la ora 20:00, pentru a se reduce numărul pacienţilor care se prezintă la unităţile de urgenţă.

Anunţul a fost făcut sâmbătă de ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a precizat că săptămâna viitoare va fi făcută modificarea legislativă necesară astfel încât conducerea spitalelor să poată lua o astfel de decizie. În plus, va fi majorat şi tariful pentru plata orelor efectuate în policlinică de personalul medical – la 6,50 lei din toamnă şi la 8 lei din ianuarie.

Alexandru Rogobete: O să apară o modificare legislativă săptămâna viitoare, prin care managerul unităţii sanitare şi şeful de secţie va avea posibilitatea să flexibilizeze programul medicilor, astfel încât să puteţi – nu pentru toate, dar pentru cele cu adresabilitate – să ridicaţi programul până la ora 20:00. Şi vă încurajez să o faceţi, pentru că un ambulatoriu deschis până la ora 20:00 vă degrevează UPU, pe de o parte, şi pe de altă parte vă reduce internarea continuă nejustificată.

Realizator: Potrivit analizelor făcute de minister, jumătate din spitalele din ţară vor putea asigura program prelungit în policlinici pentru două-trei specialităţi. Declaraţiile au fost făcute de ministrul Alexandru Rogobete sâmbătă, la Galaţi, unde a vizitat mai multe spitale, după cum transmite corespondentul RRA Maria Măndiţă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă