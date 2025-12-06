Peste 790.000 de persoane îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 decembrie 2025, 07:00

Peste 790.000 de persoane îşi sărbătoresc astăzi onomastica, de Sfântul Nicolae.

Potrivit datelor furnizate de Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, peste 295.000 de femei şi peste 500.000 de bărbaţi vor fi sărbătoriţi de Sfântul Nicolae.

”Ziua de 6 decembrie reprezintă un prilej de bucurie pentru miile de români care poartă prenume asociate zilei de Sfântul Nicolae”, se arată pe site-ul Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor.

Cele mai întâlnite prenume feminine sunt: Nicoleta – 220.581; Niculina – 39.921; Nicole – 16.644. Cei mai mulţi bărbaţi sărbătoriţi poartă numele de: Nicolae – 287.204; Nicolas – 57.123; Nicuşor – 44.819; Neculai – 36.842; Nicu – 23.041; Niculae – 18.300.

Unul dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi sfinţi ai creştinismului, Sfântul Nicolae este un personaj real din istoria Bisericii, devenit peste timp simbol al bunătăţii sufletului, fiind numit ‘chip al blândeţilor’, mai ales pentru că a îmbinat smerenia cu dărnicia. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)