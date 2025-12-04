Peste 180 de edituri prestigioase sunt prezente la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 4 decembrie 2025, 15:18

Peste 180 de edituri prestigioase, agenţii de difuzare de carte românească şi străină, precum şi edituri universitare sunt prezente la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România.

Pe parcursul zilei de astăzi, vor avea loc lansări şi prezentări de carte, dezbateri, întâlniri cu scriitori şi sesiuni de autografe.

Reporterul RRA, Felicia Mocanu, se află la Romexpo, unde a vorbit cu vizitatorii, dar şi cu directorul Muzeului Literaturii Române, profesorul Ioan Cristescu.

Reporter: Cum regăsiţi târgul după încă un an de zile?
Ioan Cristescu: Târgul întotdeauna e o sărbătoară.
Reporter: Cum vedeţi cititorul 2025? Se schimbă gusturile?
Ioan Cristescu: E firesc în un fel ca gusturile să se schimbe odată cu generaţiile şi problema editorilor şi a autorilor este să răspundă acestor gusturi, fără a elimina ideea de calitate. Avem o piaţă editorială de foarte bună calitate. Ceea ce se întâmplă la Târgul acesta este contribuţie la educaţie şi la cultura română în general.
Reporter: Eşti adolescentă, cum ţi se pare târgul?
-: Mi se pare interesant. Sunt foarte multe categorii de cărţi. E prima oară când vin aici. E interesant.
Reporter: Ce vrei să-ţi cumperi?
-: Cumpăr o bandă desenată.
Reporter: O sumă pe care ai propus să o cheltui pentru târgu?
-: 200 lei.
Reporter: Cum poate fi deschis gustul adolescenţilor pentru lectură în continuare în această lume a tehnologiei?
-: Cărţile sunt mult mai importante, adică, sunt mai interesante faţă de filme şi îţi oferă mai multe informaţii.
Reporter: Doamna dirigintă, aţi venit cu elevii la târg. Cum le deschideţi gusturi pentru lectură?
-: Destul de dificil, trebuie să recunosc, cu generaţiile noi, cu toate astea ei au o cultură a lecturii.

