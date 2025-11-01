Performanță remarcabilă a unui elev ieșean la Balcaniada de Informatică pentru Juniori din Cipru!

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2025, 08:52

Performanță remarcabilă a unui elev ieșean la Balcaniada de Informatică pentru Juniori din Cipru!

Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, a obținut medalia de argint și locul 6 la competiția desfășurată în perioada 24 – 30 octombrie în Larnaca.

România s-a situat printre cele mai valoroase echipe participante, toți cei patru membri ai delegației obținând medalii de argint și bronz.

Echipa țării noastre a fost condusă de profesoara Emanuela Cerchez, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași și de Alin Gabriel Răilean, student la Facultatea de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Balcaniada de Informatică pentru Juniori a reunit 33 de participanți din nouă țări.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO Facebook Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași )