Percheziţii la Ministerul Sănătăţii într-un dosar privind diplome medicale false obţinute în Republica Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 06:49 / actualizat: 6 noiembrie 2025, 7:52

12 medici care susţin că şi-ar fi făcut specializările în Republica Moldova sunt cercetaţi în România pentru că ar fi folosit diplome false pentru recunoaşterea calificării.

Ministrul sănătăţii de peste Prut respinge acuzaţiile, iar cel de la Bucureşti spune că va concedia personal orice angajat care va fi găsit vinovat în acest dosar. Şi Universitatea de Medicină din Chişinău, va declanşa o anchetă internă.

14 percheziţii au fost făcute astăzi la Ministerul Sănătăţii şi la locuinţele unor persoane din Bucureşti şi alte judeţe, într-un dosar în care mai mulţi medici sunt suspectaţi că au cerut Ministerului Sănătăţii recunoaşterea unor studii de specializare care ar fi fost făcute la o universitate din Chişinău, deşi în realitate ei nu au urmat cursurile respective.

Anchetatorii spun că respectivii medici se aflau la locurile lor de muncă în România, în perioada în care ar fi trebuit să facă acele stagii de pregătire în ţara vecină.

Ieri au fost sigilate unele birouri din Ministerul Sănătăţii de la Bucureşti, iar instituţia va pune la dispoziţia procurorilor toate documentele pe care le solicită, a confirmat ministrul Alexandru Rogobete.

El a promis că va da afară orice persoană care se va dovedi vinovată în acest caz, mai ales că se depun anual astfel de solicitări de recunoaştere a calificărilor obţinute în special din Republica Moldova.

Universitatea de Medicină de la Chişinău, care se presupune că ar fi eliberat diplomele considerate false, a anunţat că s-a autosesizat după ce a aflat situaţia din presă şi va declanşa o anchetă internă, dar a precizat că nu a primit nici o notificare de la autorităţile din Republica Moldova sau România.

Noul ministru al sănătăţii de la Chişinău, Emil Ceban, care a fost rectorul acestei universităţi până de curând, respinge categoric acuzaţiile şi susţine că sistemul universitar este complet digitalizat şi securizat, făcând imposibilă fraudarea. (Rador/ FOTO facebook.com/MinisterulSanatatii)