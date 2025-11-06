Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Percheziţii la Ministerul Sănătăţii într-un dosar privind diplome medicale false obţinute în Republica Moldova

Percheziţii la Ministerul Sănătăţii într-un dosar privind diplome medicale false obţinute în Republica Moldova

Percheziţii la Ministerul Sănătăţii într-un dosar privind diplome medicale false obţinute în Republica Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 06:49 / actualizat: 6 noiembrie 2025, 7:52

12 medici care susţin că şi-ar fi făcut specializările în Republica Moldova sunt cercetaţi în România pentru că ar fi folosit diplome false pentru recunoaşterea calificării.

Ministrul sănătăţii de peste Prut respinge acuzaţiile, iar cel de la Bucureşti spune că va concedia personal orice angajat care va fi găsit vinovat în acest dosar. Şi Universitatea de Medicină din Chişinău, va declanşa o anchetă internă.

14 percheziţii au fost făcute astăzi la Ministerul Sănătăţii şi la locuinţele unor persoane din Bucureşti şi alte judeţe, într-un dosar în care mai mulţi medici sunt suspectaţi că au cerut Ministerului Sănătăţii recunoaşterea unor studii de specializare care ar fi fost făcute la o universitate din Chişinău, deşi în realitate ei nu au urmat cursurile respective.

Anchetatorii spun că respectivii medici se aflau la locurile lor de muncă în România, în perioada în care ar fi trebuit să facă acele stagii de pregătire în ţara vecină.

Ieri au fost sigilate unele birouri din Ministerul Sănătăţii de la Bucureşti, iar instituţia va pune la dispoziţia procurorilor toate documentele pe care le solicită, a confirmat ministrul Alexandru Rogobete.

El a promis că va da afară orice persoană care se va dovedi vinovată în acest caz, mai ales că se depun anual astfel de solicitări de recunoaştere a calificărilor obţinute în special din Republica Moldova.

Universitatea de Medicină de la Chişinău, care se presupune că ar fi eliberat diplomele considerate false, a anunţat că s-a autosesizat după ce a aflat situaţia din presă şi va declanşa o anchetă internă, dar a precizat că nu a primit nici o notificare de la autorităţile din Republica Moldova sau România.

Noul ministru al sănătăţii de la Chişinău, Emil Ceban, care a fost rectorul acestei universităţi până de curând, respinge categoric acuzaţiile şi susţine că sistemul universitar este complet digitalizat şi securizat, făcând imposibilă fraudarea. (Rador/ FOTO facebook.com/MinisterulSanatatii)

Etichete:
Secretarul general NATO vine în România
Naţional miercuri, 5 noiembrie 2025, 07:23

Secretarul general NATO vine în România

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi astăzi, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa...

Secretarul general NATO vine în România
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţei familiei muncitorului decedat în urma prăbuşirii unei clădiri istorice din centrul Romei
Naţional marți, 4 noiembrie 2025, 12:20

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţei familiei muncitorului decedat în urma prăbuşirii unei clădiri istorice din centrul Romei

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe familiei muncitorului român care a murit în Italia după prăbuşirea unei clădiri istorice din...

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţei familiei muncitorului decedat în urma prăbuşirii unei clădiri istorice din centrul Romei
Copiii români, pe podiumul sărăciei din UE: Festivalul Brazilor de Crăciun ridică vocea copiilor vulnerabili pentru care accesul la educație e o luptă
Naţional marți, 4 noiembrie 2025, 12:15

Copiii români, pe podiumul sărăciei din UE: Festivalul Brazilor de Crăciun ridică vocea copiilor vulnerabili pentru care accesul la educație e o luptă

Copiii români, pe podiumul sărăciei din UE: Festivalul Brazilor de Crăciun ridică vocea copiilor vulnerabili pentru care accesul la educație e...

Copiii români, pe podiumul sărăciei din UE: Festivalul Brazilor de Crăciun ridică vocea copiilor vulnerabili pentru care accesul la educație e o luptă
Reforma pensiilor magistraților rămâne în atenția coaliției de guvernare
Naţional marți, 4 noiembrie 2025, 12:14

Reforma pensiilor magistraților rămâne în atenția coaliției de guvernare

Reforma pensiilor magistraţilor rămâne una din problemele care crează tensiuni în coaliţia de guvernare, o nouă şedinţă a liderilor PSD,...

Reforma pensiilor magistraților rămâne în atenția coaliției de guvernare
Naţional marți, 4 noiembrie 2025, 10:23

Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre

Două aparate F-16 ale forţelor aeriene române, de la baza Feteşti, precum şi două avioane Eurofighter Typhoon germane, staţionate la baza...

Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre
Naţional luni, 3 noiembrie 2025, 07:16

Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanţă

Elevii se întorc luni la cursuri după o vacanţă de o săptămână, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Anul...

Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanţă
Naţional luni, 3 noiembrie 2025, 07:09

Podul Giurgiu – Ruse se închide temporar pentru lucrări

Podul Prieteniei, care leagă Giurgiul de oraşul Ruse din Bulgaria, va fi închis temporar  pentru lucrări de construcţie şi instalare în zonă...

Podul Giurgiu – Ruse se închide temporar pentru lucrări
Naţional duminică, 2 noiembrie 2025, 08:52

În aproape jumătate dintre locuinţele racordate la gaze nu s-au făcut verificări şi revizii periodice ale instalaţiilor

În aproape jumătate dintre locuinţele racordate la gaze nu s-au făcut verificări şi revizii periodice ale instalaţiilor, arată o analiză...

În aproape jumătate dintre locuinţele racordate la gaze nu s-au făcut verificări şi revizii periodice ale instalaţiilor