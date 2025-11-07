Percheziții la Combinatul Siderurgic Liberty Galaţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2025, 11:12

Ministerul Public informează într-un comunicat că procurorii Parchetului General şi ofiţeri de Poliţie Judiciară efectuează şapte percheziţii domiciliare, în această dimineaţă, pe raza judeţelor Galaţi, Ilfov şi în municipiul Bucureşti şi la sediul social al unei societăţi comerciale, într-un dosar de delapidare şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu uriaş.

Comunicatul nu dă numele companiei, dar surse judiciare declară că aceasta este Combinatul Siderurgic Liberty din Galaţi, iar persoanele vizate sunt membri din Consiliul de Administraţie al societăţii. Directorul de producţie al combinatului a confirmat pentru RRA că acţiunea oamenilor legii este în desfăşurare. Biroul de comunicare al companiei nu a oferit până acum nici un punct de vedere.

Dosarul este legat, printre altele, de tranzacţii frauduloase cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră. Potrivit anchetatorilor, în circuit sunt implicate mai multe firme din străinătate, printre care şi Gazprom Rusia. Procurorii susţin că persoane cu funcţii de conducere din cadrul Liberty Galaţi au acţionat în vederea delapidării combinatului, prin intermediul unor entităţi din alte ţări, implicate şi în crearea unor circuite evazioniste. În acest scop au fost folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziţii de bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operaţiuni reale, precum contracte de împrumut fictive. Astfel, timp de mai mulţi ani, combinatul a derulat mai multe tranzacţii majore de vânzare şi achiziţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Doar că fondurile iniţial alocate pentru achiziţia acestor certificate, cu un scop operaţional clar, au fost redirecţionate către entităţi afiliate, fără niciun beneficiu economic pentru societatea românească. Tranzacţiile cu certificate de dioxid de carbon nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societăţii, ci au fost folosite ca instrument de delapidare şi de optimizare fiscală ilicită. S-au transferat resurse financiare în beneficiul entităţilor afiliate şi al acţionarilor, în detrimentul patrimoniului şi stabilităţii financiare a combinatului.

Pe de altă parte, anchetatorii au găsit situaţii în care fondurile destinate investiţiilor industriale au fost deturnate pentru acoperirea plăţilor către persoane juridice afiliate, fără o justificare operaţională. Prin aceste modalităţi, în perioada 2019 – 2023, resursele financiare şi materiale ale Liberty Galaţi, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au făcut obiectul unor multiple tranzacţii între mai multe firme, în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea combinatului siderurgic, cât şi a bugetului consolidat al statului, mai scrie în comunicatul procurorilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)