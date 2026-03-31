Percheziţii DNA la Autoritatea Rutieră Română într-un dosar de corupţie

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 martie 2026, 11:42

Procurorii DNA efectuează marţi percheziţii la Autoritatea Rutieră Română (ARR) într-un dosar de corupţie, au declarat surse judiciare, pentru Agerpres.

Conform surselor citate, ancheta vizează 12 persoane, printre care s-ar număra şi şeful ARR, Cristian Anton.

Dosarul se referă la săvârşirea unor fapte de corupţie – dare şi luare de mită, trafic de influenţă, constituire de grup infracţional organizat, divulgare de informaţii confidenţiale.

Persoanele suspectate ar fi luat mită între 600 şi 1.500 de euro pentru subiectele la examenul pentru atestatele necesare şoferilor profesionişti care se ocupă cu transportul de marfă.