Percheziţii DNA la Autoritatea Rutieră Română într-un dosar de corupţie

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 martie 2026, 11:42

Procurorii DNA efectuează marţi percheziţii la Autoritatea Rutieră Română (ARR) într-un dosar de corupţie, au declarat surse judiciare, pentru Agerpres.

Conform surselor citate, ancheta vizează 12 persoane, printre care s-ar număra şi şeful ARR, Cristian Anton.

Dosarul se referă la săvârşirea unor fapte de corupţie – dare şi luare de mită, trafic de influenţă, constituire de grup infracţional organizat, divulgare de informaţii confidenţiale.

Persoanele suspectate ar fi luat mită între 600 şi 1.500 de euro pentru subiectele la examenul pentru atestatele necesare şoferilor profesionişti care se ocupă cu transportul de marfă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Sondaj eJobs: 1 din 2 angajați crede că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent
Naţional marți, 31 martie 2026, 10:10

Sondaj eJobs: 1 din 2 angajați crede că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent

Sondaj eJobs: 1 din 2 angajați crede că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent ● 75% dintre angajați simt o...

Sondaj eJobs: 1 din 2 angajați crede că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent
Instanţa supremă a dat Guvernul în judecată pentru neplata restanţelor salariale către magistraţi
Naţional marți, 31 martie 2026, 08:17

Instanţa supremă a dat Guvernul în judecată pentru neplata restanţelor salariale către magistraţi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat că a dat în judecată Guvernul şi Ministerul Finanţelor, în contencios administrativ, pentru...

Instanţa supremă a dat Guvernul în judecată pentru neplata restanţelor salariale către magistraţi
Aproximativ o treime dintre elevii de clasa a VIII-a nu au reuşit să obţină nota 5 la simularea Evaluării Naţionale
Naţional marți, 31 martie 2026, 08:08

Aproximativ o treime dintre elevii de clasa a VIII-a nu au reuşit să obţină nota 5 la simularea Evaluării Naţionale

Aproximativ o treime dintre elevii de clasa a VIII-a nu au reuşit să obţină nota 5 la simularea Evaluării Naţionale. Datele publicate de...

Aproximativ o treime dintre elevii de clasa a VIII-a nu au reuşit să obţină nota 5 la simularea Evaluării Naţionale
Senatul a respins moţiunea simplă a opoziţiei la adresa ministrului mediului Diana Buzoianu
Naţional marți, 31 martie 2026, 06:50

Senatul a respins moţiunea simplă a opoziţiei la adresa ministrului mediului Diana Buzoianu

UPDATE –  Senatul a respins moţiunea simplă a opoziţiei la adresa ministrului mediului Diana Buzoianu. Senatorul Clement Sava de la grupul...

Senatul a respins moţiunea simplă a opoziţiei la adresa ministrului mediului Diana Buzoianu
Naţional luni, 30 martie 2026, 11:23

Pentru prima dată în România, Charles Montgomery, unul dintre cei mai influenți urbaniști din lume, vine la TILIA — Summitul Orașelor din România (Iași: 23,24 aprilie)

Pentru prima dată în România, Charles Montgomery, unul dintre cei mai influenți urbaniști din lume, vine la TILIA — Summitul Orașelor din...

Pentru prima dată în România, Charles Montgomery, unul dintre cei mai influenți urbaniști din lume, vine la TILIA — Summitul Orașelor din România (Iași: 23,24 aprilie)
Naţional luni, 30 martie 2026, 11:09

Salvați Copiii România: Mai puțin de jumătate dintre elevii români au o viziune optimistă asupra viitorului lor profesional

ANCHETĂ: Mai puțin de jumătate dintre elevii români au o viziune optimistă asupra viitorului lor profesional. Cei mai mulți ar vrea să...

Salvați Copiii România: Mai puțin de jumătate dintre elevii români au o viziune optimistă asupra viitorului lor profesional
Naţional luni, 30 martie 2026, 06:54

A început Săptămână Mare pentru creştinii catolici şi protestanţi

A început Săptămână Mare pentru creştinii catolici şi protestanţi, care au sărbătorit ieri Floriile, în vreme ce creştinii ortodocşi vor...

A început Săptămână Mare pentru creştinii catolici şi protestanţi
Naţional luni, 30 martie 2026, 06:42

Hidrologii au instituit un Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Covasna, Harghita, Vrancea şi Bacău

Hidrologii au instituit duminică un Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Covasna, Harghita, Vrancea şi Bacău, ca urmare a...

Hidrologii au instituit un Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Covasna, Harghita, Vrancea şi Bacău