Parlamentul va dezbate şi vota, astăzi, cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2025, 08:57

Guvernul Ilie Bolojan se confruntă astăzi, în parlament, cu 4 moţiuni de cenzură care vor fi dezbătute şi votate succesiv, o procedură în premieră în legislativul din România.

Acestea au fost iniţiate de opoziţie după ce Executivul şi-a angajat răspunderea pe mai multe proiecte legislative incluse în al doilea pachet de reducere a deficitului bugetar. Este vorba despre reforma în sănătate, reforma fiscală, cea a instituţiilor de stat şi a companiilor autofinanţate. Şedinţa parlamentului este programată să înceapă la ora 13:00.

Alina Stănuţă: Reformele din sănătate ar afecta direct pacienţii, în schimbul unor economii la bugetul de stat, arată parlamentarii în documentele depuse, iar reforma companiilor de stat ar reprezenta o politizare totală, consideră liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Petrişor Peiu: Prezentul proiect de lege investeşte cu o superputere Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor şi Întreprinderilor Publice, un instrument eminamente politic, la discreţia guvernului.

În schimb, reprezentanţii puterii consideră că moţiunile de cenzură nu au nicio şansă să treacă, iar demersul opoziţiei este doar un joc politic, dar constituţional.

Ştefan Pălărie, liderul senatorilor USR: Prin gesturile populiste, AUR nu vrea reformă. Este în contrasens direct cu populaţia, o populaţie care cere un stat prietenos cu cetăţeanul, un stat prietenos cu mediul de afaceri, în care birocraţia dispare, şi nu un stat captiv sinecurilor şi baronilor locali.

Opoziţia are nevoie de 233 de voturi favorabile pentru a demite guvernul. În caz contrar, proiectele legislative, pentru care Executivul şi-a angajat răspunderea, sunt considerate adoptate. (Rador/ FOTO agerpres.ro)