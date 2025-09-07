Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Parlamentul va dezbate şi vota, astăzi, cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan

Parlamentul va dezbate şi vota, astăzi, cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan

Parlamentul va dezbate şi vota, astăzi, cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2025, 08:57

Guvernul Ilie Bolojan se confruntă astăzi, în parlament, cu 4 moţiuni de cenzură care vor fi dezbătute şi votate succesiv, o procedură în premieră în legislativul din România.

Acestea au fost iniţiate de opoziţie după ce Executivul şi-a angajat răspunderea pe mai multe proiecte legislative incluse în al doilea pachet de reducere a deficitului bugetar. Este vorba despre reforma în sănătate, reforma fiscală, cea a instituţiilor de stat şi a companiilor autofinanţate. Şedinţa parlamentului este programată să înceapă la ora 13:00.

Alina Stănuţă: Reformele din sănătate ar afecta direct pacienţii, în schimbul unor economii la bugetul de stat, arată parlamentarii în documentele depuse, iar reforma companiilor de stat ar reprezenta o politizare totală, consideră liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Petrişor Peiu: Prezentul proiect de lege investeşte cu o superputere Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor şi Întreprinderilor Publice, un instrument eminamente politic, la discreţia guvernului.

În schimb, reprezentanţii puterii consideră că moţiunile de cenzură nu au nicio şansă să treacă, iar demersul opoziţiei este doar un joc politic, dar constituţional.

Ştefan Pălărie, liderul senatorilor USR: Prin gesturile populiste, AUR nu vrea reformă. Este în contrasens direct cu populaţia, o populaţie care cere un stat prietenos cu cetăţeanul, un stat prietenos cu mediul de afaceri, în care birocraţia dispare, şi nu un stat captiv sinecurilor şi baronilor locali.

Opoziţia are nevoie de 233 de voturi favorabile pentru a demite guvernul. În caz contrar, proiectele legislative, pentru care Executivul şi-a angajat răspunderea, sunt considerate adoptate. (Rador/ FOTO agerpres.ro)

Etichete:
Ministerul Apărării începe luni un exerciţiu de testare a capacităţii de reacţie în situaţii de criză
Naţional sâmbătă, 6 septembrie 2025, 07:21

Ministerul Apărării începe luni un exerciţiu de testare a capacităţii de reacţie în situaţii de criză

Ministerul Apărării anunţă că de luni începe un exerciţiu de testare a capacităţii de reacţie în situaţii de criză. Intitulat Concordia,...

Ministerul Apărării începe luni un exerciţiu de testare a capacităţii de reacţie în situaţii de criză
Începutul de an şcolar este motiv de stres pentru cei mai mulţi părinţi
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 19:24

Începutul de an şcolar este motiv de stres pentru cei mai mulţi părinţi

Începutul de an şcolar este motiv de stres pentru cei mai mulţi părinţi, arată un studiu realizat de Reveal Marketing Research. Una dintre...

Începutul de an şcolar este motiv de stres pentru cei mai mulţi părinţi
CNAIR: De luni se modifică tarifele şi amenzile de rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 16:29

CNAIR: De luni se modifică tarifele şi amenzile de rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport

Tarifele şi cuantumul amenzilor contravenţionale pentru rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport se modifică începând de luni, 8...

CNAIR: De luni se modifică tarifele şi amenzile de rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport
CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 15:45

CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor

Curtea Constituţională va analiza pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la legea privind pensiile de...

CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 13:29

Un nou protest al angajaţilor din educaţie are loc în Piaţa Victoriei din capitală

Un nou protest al angajaţilor din educaţie are loc şi astăzi, în Piaţa Victoriei din capitală. Oamenii sunt nemulţumiţi de măsurile de...

Un nou protest al angajaţilor din educaţie are loc în Piaţa Victoriei din capitală
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 13:27

Ministerul Finanţelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis

Ministerul Finanţelor lansează astăzi o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis. Până pe 12 septembrie pot fi cumpărate astfel de titluri la...

Ministerul Finanţelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 10:47

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru a putea reorganiza Romsilva

UPDATE – Guvernul a adoptat, vineri, în şedinţă, o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii privind Codul Silvic şi pentru...

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru a putea reorganiza Romsilva
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 10:32

METEO: Temperaturi caniculare în mai multe județe din țară

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 05-09-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 05...

METEO: Temperaturi caniculare în mai multe județe din țară