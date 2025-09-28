Parlamentare Republica Moldova: Secţiile de votare sunt deschise şi alegătorii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21:00

Publicat de Andreea Drilea, 28 septembrie 2025, 11:35 / actualizat: 28 septembrie 2025, 15:19



UPDATE ora 15:00 – Peste 35% din electoratul Republicii Moldova a votat până la această oră la alegerile parlamentare, în care se înfruntă partidul guvernamental pro-european Acţiune şi Solidaritate şi mai multe formaţiuni filoruse.

Potrivit datelor centralizate, domină ca prezenţă segmentele de vârstă de peste 46 de ani.

Peste 1.900 de persoane au votat până la această oră în cele trei secții de votare deschise la Iași.

Autoritățile precizează că procesul de votare se desfășoară fără incidente majore.

Cea mai aglomerată secție rămâne cea de la Casa de Cultură a Studenților.

Acolo, alegătorii așteaptă la rând pentru a-și exercita dreptul de vot. Fluxul de participanți este monitorizat permanent de autorități.

Colega noastră, Natalia Ciumac, a stat de vorbă cu câțiva dintre alegători:

Secţiile de votare sunt deschise în Republica Moldova duminică şi peste 3,2 milioane de cetăţeni cu drept de vot sunt aşteptaţi la urne în cadrul alegerilor parlamentare.

Au fost deschise 2.274 de secţii de votare, dintre care 1.961 – pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în Transnistria (12 secţii). Pentru diasporă au fost deschise 301 secţii în 45 de ţări.

Procesul de vot se desfăşoară între orele 07:00 şi 21:00, iar scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puţin o treime din alegătorii înscrişi în liste.

Pe buletinele de vot tipărite pentru acest scrutin figurează 23 de concurenţi electorali: 15 partide politice, 4 blocuri electorale şi 4 candidaţi independenţi. Pragurile electorale necesare pentru accederea în Parlament sunt 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale şi 2% pentru candidaţi independenţi.

📍 București (5): Aleca Alexandru 40; Str. Emil Pangrati 12; Str. Stavropoleos 6; Str. Eugeniu Carada 1; Șos. Pavel D. Kiseleff 3.

📍 Iași (3): Str. Vasile Conta 30; Bd. Dimitrie Mangeron 73; Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 64.

📍 Bacău (1): Calea Mărășești 157.

📍 Baia Mare (1): Bd. Unirii 16.

📍 Brașov (2): Str. Memorandumului 39; Bd. Eroilor 7.

📍 Cluj-Napoca (2): Piața Lucian Blaga 1-3 (ambele secții).

📍 Constanța (1): Bd. Mamaia 124.

📍 Craiova (1): Str. Alexandru Ioan Cuza 13.

📍 Galați (1): Str. Domnească 47.

📍 Oradea (1): Calea Armatei Române 17.

📍 Sibiu (1): Str. Zaharia Boiu 1.

📍 Suceava (1): Str. Universității 13.

📍 Timișoara (2): Str. Cluj 12; Aleea Studenților 2.

📍 Târgu Mureș (1): Str. Köteles Sámuel 6.

Pentru a vota, cetățenii moldoveni trebuie să prezinte unul dintre următoarele documente:

1. carte de identitate sau buletin de identitate al Republicii Moldova;

2. carte ori buletin de identitate provizoriu;

3. pașaport moldovenesc (valabil sau expirat).

