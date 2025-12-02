Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Parlament/Guvernul îşi angajează răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor

Parlament/Guvernul îşi angajează răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor

Parlament/Guvernul îşi angajează răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor

Publicat de Andreea Drilea, 2 decembrie 2025, 06:15

Şedinţa comună de plen a Camerei Deputaţilor şi Senatului în care Guvernul urmează să îşi angajeze răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor va avea loc marţi după-amiază.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca şedinţa comună de plen consacrată angajării răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu să aibă loc marţi, după şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată aniversării Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie, de la ora 14:30.

Parlamentarii pot depune amendamente la proiectul de lege adoptat de Guvern până marţi, la ora 8:00.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor, care prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul se va aplica şi personalului auxiliar din instanţe şi parchete, angajaţilor de la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi magistraţilor asistenţi şi personalului de specialitate juridică de la Curtea Constituţională. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Creştinii îl celebrează pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României
Naţional duminică, 30 noiembrie 2025, 10:27

Creştinii îl celebrează pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României

Creştinii îl celebrează astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României. Aproape un milion de români îşi sărbătoresc...

Creştinii îl celebrează pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României
TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Naţională a României
Naţional duminică, 30 noiembrie 2025, 08:46

TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Naţională a României

TAROM lansează o ofertă dedicată Zilei Naţionale a României, care include zboruri din şi spre Bucureşti, la preţuri începând cu 69 de euro,...

TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Naţională a României
Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40
Naţional sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 10:06

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de...

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40
Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și l-a desemnat interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruță
Naţional sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 10:03

Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și l-a desemnat interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruță

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat aseară decretul prin care ia act de demisia ministrului apărării, Ionuţ Moşteanu, şi decretul prin care îl...

Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și l-a desemnat interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruță
Naţional sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 08:10

Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă, apropiată de optim în cea mai mare parte a zonelor de cultură

Rezerva de apă în stratul de sol 0-50 centimetri, în cultura grâului de toamnă, va prezenta pe parcursul săptămânii viitoare valori...

Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă, apropiată de optim în cea mai mare parte a zonelor de cultură
Naţional vineri, 28 noiembrie 2025, 12:50

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Interimatul funcției va fi asigurat de Radu Miruță

UPDATE – A venit chiar în aceste momente şi reacţia premierului Ilie Bolojan în legătură cu anunţul făcut de Ionuţ Moşteanu. ”Am...

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Interimatul funcției va fi asigurat de Radu Miruță
Naţional joi, 27 noiembrie 2025, 12:18

CSM a dat aviz negativ noului proiect privind reforma pensiilor magistraţilor

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat aviz negativ, joi, noului proiect privind reforma pensiilor magistraţilor, au precizat, pentru...

CSM a dat aviz negativ noului proiect privind reforma pensiilor magistraţilor
Naţional joi, 27 noiembrie 2025, 11:08

Guvernul intenţionează să adopte noi măsuri legislative pentru promovarea produselor agroalimentare româneşti

Guvernul intenţionează să adopte noi măsuri legislative pentru promovarea produselor agroalimentare româneşti. Cu sloganul „Gustul...

Guvernul intenţionează să adopte noi măsuri legislative pentru promovarea produselor agroalimentare româneşti