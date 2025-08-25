Orchestra de Cameră Radio deschide a doua zi a Festivalului George Enescu, la Ateneul Român

Ascultă Radio România Iași Live
25 august 2025

Orchestra de Cameră Radio deschide astăzi a doua zi a Festivalului George Enescu, la Ateneul Român din Bucureşti, după amiază, de la ora 17:00.

În program sunt incluse şi trei opusuri enesciene: Pastorală, Menuet trist şi Nocturnă, pagini de tinereţe din creaţia muzicianului.

Violonistul David Grimal, care se va afla la conducerea muzicală a concertului, un admirator al muzicii genialului compozitor român.

David Grimal: Am cântat recent în Statele Unite, la Chicago, la Festivalul Ravinia, „Octuorul” de George Enescu şi am fost fascinat încă o dată de geniul lui Enescu, compozitorul, de puterea spiritului său. Muzica sa e foarte dificilă, pentru că el a fost un om complex şi foarte exigent, dar merită efortul de a încerca să ajungi la nivelul său.

Cel de-al doilea eveniment al zilei este programat la Sala Palatului, la ora 20:00, unde va concerta Orchestra „Libertatea Ucrainei”, ansamblu format în 2022, care reuneşte instrumentişti de top din Ucraina rămaşi în ţara aflată sub asediu, plecaţi în exil sau membri mai demult ai marilor orchestre europene. Radio România este coproducător al Festivalului George Enescu. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

