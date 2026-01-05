Operator sancționat pentru deszăpezire deficitară pe un drum din Suceava

Publicat de Andreea Drilea, 5 ianuarie 2026, 12:44

Nemulțumirile apărute în spațiul public privind modul în care s-a desfășurat deszăpezirea pe unele drumuri din județul Suceava au dus la primele sancțiuni.

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, s-a autosesizat după apariția unor imagini care indicau deficiențe în intervențiile din teren și a dispus controale rapide. În urma verificărilor, operatorul responsabil de tronsonul Breaza – Izvoarele Sucevei a fost sancționat, iar orele de deszăpezire i-au fost tăiate din contract pentru întreaga zi de duminică.

Pe lângă tăierea orelor din contract, operatorul a fost obligat să refacă de urgență porțiunea de drum respectivă, pe cheltuiala proprie, conform prevederilor contractuale. Prefectul a transmis că măsura este una fermă și că siguranța rutieră nu poate fi negociată.

„Am văzut imaginile apărute în spațiul public și este normal ca oamenii să fie nemulțumiți atunci când lucrurile nu sunt făcute așa cum trebuie. În acest caz, au fost tăiate orele din contract, iar operatorul este obligat să refacă sectorul respectiv. Dacă situația se va repeta, voi solicita rezilierea contractului”, a transmis prefectul Traian Andronachi

Controalele au continuat și în cursul dimineții de luni pe drumurile din județ. Pe sectorul DJ 175, în zona Moldova Sulița – Breaza, a fost identificat un utilaj cu defecțiuni la sistemul de împrăștiere a materialului antiderapant, ceea ce a dus la depunerea neuniformă a nisipului pe carosabil. Pentru această situație, autoritățile au dispus înlocuirea imediată a utilajului și sancționarea prestatorului.

Prefectul județului Suceava spune că toate sesizările din teren sunt verificate operativ, iar acolo unde intervențiile nu respectă standardele impuse se aplică sancțiuni clare, de la tăierea orelor din contract până la rezilierea acestuia, în cazul repetării abaterilor.

„Nu tolerăm lucrări făcute de mântuială. Siguranța oamenilor primează în fața oricărei relații contractuale”, a declarat prefectul Traian Andronachi

Prefectura Suceava anunță că monitorizarea activității de deszăpezire continuă pe toată durata sezonului rece, iar intervențiile operatorilor sunt urmărite permanent.

(Radio Iaşi/Adriana Dascălu/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)