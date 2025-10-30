Oana Gheorghiu, numită vicepremier, depune jurământul la Palatul Cotroceni

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2025, 06:35

Oana Gheorghiu, numită vicepremier de preşedintele Nicuşor Dan, va depune, joi, jurământul, la Palatul Cotroceni.

Miercuri, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a acesteia în funcţia de viceprim-ministru.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie va avea loc joi dimineaţă.

Marţi, premierul Ilie Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale propunerea ca Oana Gheorghiu să ocupe postul vacant de viceprim-ministru, urmare a demisiei din funcţie a lui Dragoş Anastasiu în luna august.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului să-şi retragă propunerea, motivând că ar putea fi ‘compromisă’ relaţia cu Statele Unite ale Americii.

‘Pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-şi retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României! Cei care visează la funcţii înalte în statul român trebuie să înţeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declaraţie iresponsabilă aruncată în spaţiul public loveşte direct în interesele strategice ale României!’, a scris Grindeanu, marţi, pe Facebook.

El adăugat că nu există jumătăţi de măsură pe acest subiect şi ‘PSD trebuie consultat în astfel de decizii’.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, promoţia 1994, cu specializare în management economic.

Cofondatoare şi copreşedintă (din februarie 2025, anterior vicepreşedintă) a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală şi în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea priveşte responsabilitatea statului în sănătate, conform unui comunicat al Guvernului. AGERPRES

